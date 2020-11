Två miljoner engelsmän ska få D-vitamin av myndigheterna

Faktaruta. Livsmedelsverket om D-vitamin

● Vi får D-vitamin genom mat som fet fisk, ägg, kött samt mjölkprodukter, växtdrycker och liknande varor som är berikade med D-vitamin. Det tillverkas även i huden när vi är ute i solen.

● Under juni och juli räcker det med att vara barärmad i solen i upp till en kvar två till tre gånger om dagen för att få i sig motsvarande ett dagligt intag av 5-10 mikrogram D-vitamin från mat. Vitaminet lagras i kroppen och det som har bildats av solen under sommaren kan täcka en del av behovet under vinterhalvåret.

● Livsmedelsverket rekommenderar D-vitamintillskott för följande grupper: vegetarianer, de som är allergiska mot fisk eller av andra anledningar inte äter fisk eller D-vitaminberikade livsmedel, personer som undviker solexponering, gravida och ammande.

● Stora mängder D-vitamin kan leda till för höga nivåer av kalcium i blodet, kalciuminlagring i njurarna och njursvikt. Det går inte att få sig för mycket D-vitamin enbart via mat.

● D-vitaminnivåerna kan ha betydelse för mottagligheten för luftvägsinfektioner, men det finns i dag inte tillräckligt med kunskap om D-vitaminbrist påverkar risken för att smittas eller få allvarliga komplikationer av covid-19.

Läs mer på Livsmedelsverket.