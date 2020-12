Tyska intensivvårdsläkare kräver omedelbar lockdown

Vårdpersonalen som sitter i styrelsen för organisationen för akut- och intensivvård brukar inte ställa direkta krav på den tyska regeringen. Nu gör de det.

– Om vi inte inför en total nedstängning nu räknar vi med att smittan om fyra till sex veckor kommer att ha stigit till så höga nivåer att vi inte kommer att kunna se någon nedgång förrän i mars, säger Nina Meckel, presstalesperson på organisationen, som förkortas DIVI.

83 procent av alla intensivvårdsplatser i Tyskland är upptagna, enligt statistik som DIVI publicerat under fredagen. Under veckan som gått har antalet dödsfall och antalet bekräftade fall av covid-19 nått högre nivåer än någonsin. 4.434 covid-patienter låg under fredagen på intensivvårdsavdelningar, drygt hälften av dem i respirator.

Nina Meckel säger att bristen på vårdpersonal i landet förvärras av den ovanligt höga sjukfrånvaron.

– Den höga smittspridningen gör att många i personalen smittas, de flesta utanför jobbet. Vi såg hur antalet nya fall exploderade i Kanada och USA efter Thanksgiving, nu är vi oroliga för att detsamma kommer hända i Tyskland under julhelgen.

Nina Meckel, presstalesperson på DIVI, förklarar att vård av covid-19-patienter är tidskrävande, eftersom personalen behöver använda skyddsutrustning och byta om varje gång de går in till en ny patient. Foto: medXmedia / Kathrin Nord

Flera av Tysklands förbundsländer har infört skarpare restriktioner än de som gäller på nationell nivå. Markus Söder, ministerpresidenten i Bayern, som gjort sig känd som Herr Lockdown, uppmanar regeringen att stänga ned landet så snart som möjligt.

”Varför tvekar vi, när vi vet att det är nödvändigt?”, skrev han under fredagen på Twitter.

I onsdags spreds bilder och filmklipp på en ovanligt känslosam Angela Merkel, som beskrev de höga dödstalen i coronaviruset i landet och uppmanade invånarna att avstå från att dricka glögg och äta våfflor på julmarknader.

– Jag är verkligen ledsen, men när priset vi betalar är 590 dödsfall per dygn… Det är inte acceptabelt, sa hon.

Oavsett vad regeringen beslutar kan invånarna själva bidra till att minska smittspridningen, påminner Nina Meckler.

– Även om det inte råder lockdown kan människor förhålla sig som om det gjorde det. Stanna hemma, undvik besök, träffa ingen. Det är vår vädjan till befolkningen.

