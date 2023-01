Tyska posten slutar med telegram – lång tradition går i graven

Ett av de första telegrammen som skrevs på tyska anses ha utlöst ett krig. Den 13 juli 1870 tog Otto von Bismarck, som då var regeringschef i kungariket Preussen, emot beskedet om att en fransk ambassadör försökt få Preussens kung Vilhelm att lova att hans släkt aldrig skulle göra anspråk på tronen i Spanien. von Bismarck läckte en redigerad version av telegrammet till pressen, vilket bidrog till att konflikten med Frankrike eskalerade och kort senare utvecklades till det fransk-tyska kriget.

När den amerikanska konstnären Samuel Morses elektriska telegraf fick genomslag i slutet av 1830-talet uppstod helt nya möjligheter att skicka meddelanden mellan olika städer och länder. Under de kommande årtiondena utvecklades telegrafnät runtom i Nordamerika och Europa, och 1866 kopplades näten samman med hjälp av en kabel på botten av Atlanten.

En telegraf ställs ut på museet för kommunikation i Berlin. Foto: Julia Müller/DPA/TT

I dag har telefoner och internet fått de allra flesta länder i världen att fasa ut telegrammen. Men i Tyskland har kommunikationssättet funnits kvar – om än i begränsad omfattning. När kommunikationssättet nådde sin höjdpunkt, år 1978, skickade tyskarna sammanlagt 13 miljoner telegram. 1990 hade antalet sjunkit till 1,7 miljoner, och år 2000 var det nere på 70 000. 2012 meddelade den tyska posten att det skickades så få telegram att man slutat räkna dem.

Nu, drygt 150 år efter att Otto von Bismarck mottog sitt historiska meddelande, har den tyska posten bestämt sig för att inte längre vidarebefordra telegram. Beslutet avslöjades på julafton av den tyska konsumenttjänsten Paketda.

Nyheten fick stort genomslag, och ledde till att många nostalgiska tyskar tog chansen att skicka ett sista telegram. Enligt Paketda beställdes 12 000 meddelanden mellan den 25 och 30 december.

Fram till årsskiftet kunde den som ville beställa ett telegram online eller via telefon, som sedan levererades personligen till mottagaren. Om beställningen kom in före klockan tre på natten utlovades leverans samma dag. Priset för ett meddelande som var maximalt 160 tecken långt var drygt 130 kronor. Enligt tidningen Die Welt har tjänsten under de senaste åren bland annat använts av arbetsgivare för att skicka högtidliga lyckönskningar till mångåriga medarbetare.

På den tyska postens hemsida rekommenderas den som saknar telegramtjänsten att skicka ett brev med ett egendesignat frimärke istället.

