Tyska vaccinskeptiker vill lämna landet – överväger att flytta till Sverige

”Hej, ni som redan har utvandrat! Kan ni beskriva hur utvecklingen angående vaccin ser ut i Sverige? Delas människor även där upp i första och andra klassens medborgare?”

Kommentaren är publicerad i en Facebookgrupp för tysktalande personer som har flyttat, eller planerar att flytta, till Sverige. Reaktionerna ser olika ut. Någon svarar att det går bra att vara ovaccinerad och att det är osannolikt att vaccinet blir obligatoriskt i Sverige. Andra riktar hård kritik mot frågan.

”Jag hoppas att det införs vaccinationstvång, så att människor väljer att flytta till Sverige av andra anledningar”, skriver en person.

Under delar av coronapandemin har hårda restriktioner gällt i Tyskland och Österrike. Butiker, restauranger och skolor har hållit stängt, och fritidsaktiviteter och evenemang ställts in. Nyligen införde båda länderna krav på att den som exempelvis vill gå till frisören eller handla i klädbutiker måste vara vaccinerad eller tillfrisknad från en coronainfektion.

I november meddelade Österrikes dåvarande förbundskansler Alexander Schallenberg att det kommer att bli obligatoriskt att vaccinera sig mot covid-19 i landet. Kort senare sade Tysklands förbundskansler Olaf Scholz att även han var positiv till ett vaccinkrav.

Frågan polariserar. Sju av tio tyskar vill införa vaccinationskrav, enligt en undersökning som public service-bolaget ZDF genomförde i början av december. Men kritikerna är högljudda. I helgen samlades drygt 10 000 personer i Nürnberg för att protestera mot förslaget. Helgen dessförinnan lockade demonstrationer i österrikiska Wien drygt 40 000 deltagare.

Omkring 10 000 personer deltog i en protest mot vaccinkrav i tyska Nürnberg under söndagen. ”Utan oss” står det skrivet på ett föremål som ska föreställa en vaccinspruta. Foto: Alexander Pohl

Vid flera demonstrationer mot coronarestriktionerna har deltagare burit svenska flaggor. Bland de som hyllat Sveriges hantering av pandemin finns personer som förnekar att en coronavirusinfektion riskerar att leda till döden.

62-åriga Gunter Flügel, som administrerar en Facebookgrupp för personer som vill flytta från tyskspråkiga länder till Sverige, säger att han under pandemin fått meddelanden och telefonsamtal från en grupp människor han inte kommit i kontakt med tidigare.

– De kallar sig coronaflyktingar, säger Gunter Flügel, och fortsätter.

– Tidigare visste alla att man måste kunna försörja sig i Sverige. Nu finns det människor som tror att de har samma skyddsstatus som personer som kommer från Afghanistan, Syrien eller Irak, säger han.

I Facebookgruppen finns flera inlägg från medlemmar som vill flytta till Sverige för att slippa vaccinera sig själva och sina barn.

”Hej, kan någon säga hur det ser ut i Sverige med vaccinationsplikt, och generellt med covid och restriktioner? Här i Österrike kan man ju snart inte leva kvar”, skriver en kvinna.

I kommentarsfältet beskriver flera personer liknande känslor och tankar. Andra påpekar att även Sverige skärpt restriktionerna för ovaccinerade.

Gunter Flügel, som själv flyttade från Tyskland till Sverige för fem år sedan, säger att intresset för att göra samma sak ökat i år.

Facebookgruppen har cirka 8 000 medlemmar. Den har under året som gått fått ungefär lika många nya medlemmar per dag som den brukade få per vecka, och böckerna som Gunter Flügel skrivit om att flytta från Tyskland till Sverige har sålt bättre än vanligt.

– Jag tror att det är en dominoeffekt, säger han.

Gunter Flügel administrerar en Facebookgrupp för tyskar som vill flytta till Sverige. Han försöker sprida korrekt information om covid-19 och slå hål på myter som sprids i gruppen. Foto: Privat

Bilden bekräftas av en person som driver en tyskspråkig hemsida för personer som vill flytta till Sverige.

– Vi har knappt hunnit svara på alla mejl, säger han.

Mannen vill inte se sitt namn i tidningen, men säger att han förstår de som väljer att lämna Tyskland på grund av pandemin. Han är själv ovaccinerad, och är kritisk till debatten om vaccin i sitt tidigare hemland.

– I Tyskland kan man inte prata om det över huvud taget utan att stämplas som högerradikal. I Sverige är det som vilket ämne som helst, säger han.

Mannen påpekar att andelen vaccinerade är ungefär densamma i de båda länderna. Han säger att han brukar upplysa tyskar som är intresserade av att flytta om att det även i Sverige finns restriktioner, som majoriteten följer.

– Det gör även de allra flesta tyskar som kommer hit till Sverige, säger han.

Den svenska flaggan har förekommit vid flera protester mot coronarestriktionerna i Tyskland. Bilden kommer från en demonstration i München, i maj 2020. Foto: Sachelle Babbar

Inställningen till Sveriges hantering av coronapandemin är splittrad i Tyskland, liksom synen på vaccin och hårda coronarestriktioner. Den svenska strategin har fått stort utrymme i tyska medier, som omväxlande beskrivit den som ett varnande exempel och omväxlande som ett lockande alternativ till skarpa restriktioner.

Gunter Flügel säger att det är lättare att vara ovaccinerad i Sverige än i Tyskland. Men han tror inte att alla som skriver att de planerar att flytta kommer att göra verklighet av sina planer.

– Jag tror inte att det här kommer att leda till problem för Sverige, säger han.

