Tyskar lockas med öl – för att vaccinera sig

År 1802 lät kurfursten i Bayern, Maximilian I Josef, vaccinera sina två tvillingdöttrar mot smittkoppor. Målet var att uppmuntra folket att göra detsamma, för att få bukt med sjukdomen som i många fall ledde till döden.

Nästan 200 år senare arbetar tyska myndigheter med en liknande metod för att bekämpa en annan sjukdom. I reklamkampanjen ”Ärmel hoch” – som är nästan identisk med den svenska aktionen ”Kavla upp” – har kända skådespelare, komiker och idrottsstjärnor visat att de låter sig vaccineras och uppmuntrat andra att följa deras exempel.

Länge var det bristen på doser som bromsade vaccinationstakten i Tyskland. Men nu minskar andelen vaccinationer per dag, trots att det finns vaccin att ge. Samtidigt har andelen covid-19-infektioner av den särskilt smittsamma deltavarianten ökat.

Så om inte kändisar kan locka befolkningen att vaccinera sig – vad kan då göra det?

Kanske en fotbollsmatch och en gratis öl, tänkte borgmästaren i tyska Friedland, som under förra veckan bjöd in invånarna till stadshuset för att se Tyskland möta England i EM. 20 personer lät sig vaccineras under kvällen, enligt lokaltidningen Nordkurier.

Matjätten Edeka erbjöd nyligen anställda som låter sig vaccineras ett presentkort på motsvarande 500 kronor. Även i andra länder finns det gott om exempel på mer eller mindre kreativa belöningar. Nyvaccinerade invånare i den amerikanska delstaten Washington har under våren kunnat få en gratis joint i affärer som säljer marijuana. I Polen deltar vaccinerade i ett lotteri, med chans att vinna över två miljoner kronor.

I norra Tyskland har anställda på livsmedelskedjan Edeka som låtit sig vaccineras fått ett presentkort att handla mat för. Foto: Frank Hoermann/Sven Simon/TT

I Tyskland uppger 88 procent av befolkningen att de antingen redan är vaccinerade, att de garanterat kommer att vaccinera sig, eller att de troligen kommer att göra det, enligt en undersökning som Robert Koch-institutet publicerade i juni. Att delar av befolkningen nu verkar avvakta samtidigt som myndigheterna varnar för en fjärde våg, har flera orsaker, säger medicinhistorikern Malte Thiessen till medieplattformen Deutsche Welle.

– Vaccinationsmotståndare som argumenterar med konspirationsteorier utgör den minsta delen av den här gruppen, säger han.

Majoriteten av de som avvaktar är antingen omotiverade att vaccinera sig, eller skeptiska, utan att ha bestämt sig för att avstå, enligt Malte Thiessen.

Tysklands hälsominister Jens Spahn vädjar till befolkningen att ta sprutan. Nyligen upprepade han det budskap som virologen Christian Drosten gav redan i maj i år – att det är sannolikt att den som inte vaccinerar sig för eller senare smittas av covid-19.

– Antingen vaccinerar man sig eller så blir man smittad av viruset, sa Jens Spahn till mediebolaget ARD i början av juli.

Fakta. Oro för en fjärde våg i Tyskland I Tyskland måste 85 procent av invånarna mellan 12 och 59 år, och 90 procent av de över 60, vara vaccinerade om en fjärde våg ska kunna förhindras. Så lyder slutsatsen i en rapport som det statliga forskningscentrumet Robert Koch-institutet nyligen publicerat. Den 8 juli hade knappt 58 procent av den totala befolkningen fått minst en dos. Under veckan som gått har vaccinationstakten i landet minskat, vilket har gett upphov till en intensiv debatt i landet. Källa: Robert Koch-institutet Visa mer

