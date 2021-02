Tyskland förlänger skarpa restriktioner – Merkel varnar för tredje våg

Fakta. Hårda restriktioner i Tyskland sedan i december

Den 16 december infördes en så kallad lockdown, en nedstängning av samhället, i Tyskland. Sedan dess hålls skolor och förskolor stängda, med vissa undantag. Frisörsalonger, skönhetssalonger och butiker är stängda. Undantag gäller för bland annat mataffärer och apotek.

Under onsdagen beslutade förbundskansler Angela Merkel och regeringscheferna att förlänga nedstängningen till den 7 mars. Därefter ska butiker, museum och gallerier kunna öppna om smittspridningen ligger under 35 nya bekräftade fall per 100.000 invånare och vecka. Frisörsalonger får öppna redan den 1 mars. När och hur skolorna kan öppna igen är upp till de respektive delstaterna.