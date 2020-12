Tyskland kämpar mot coronaviruset – och mot olagliga glühweinfester

I ett videoklipp som publicerats på sociala medier ses en man med megafon närma sig ett tiotal personer som står och pratar med varsin mugg i handen.

– Varning för glühweinpolisen! Var vänliga och håll er i rörelse!

Skämtvideon anspelar på de tillslag som polisen i Tyskland gjort under de senaste veckorna. Hit hör ingripanden under det som skulle ha varit en ”glühweinpromenad” med avstånd mellan deltagarna i Heidelberg i helgen.

När det stod klart att omkring 200 personer i stället samlats i staden för att äta och dricka, många utan att följa reglerna om att hålla avstånd och bära munskydd, ryckte polisen ut.

Ett annat uppmärksammat ingripande skedde i lördags i en källare i Stuttgart, där åtta personer deltog i vad flera tyska medier beskriver som ett ”sexparty”. Aktiviteten bröt mot de regler som införts under coronapandemin, som bland annat kräver att människor håller avstånd till varandra och bär munskydd.

Tysklands förbundsländer kan besluta om att tillåta viss julhandel på gator och torg under december. De ekonomiska förlusterna är stora i städer vars populära julmarknader fått ställas in. Foto: John MacDougall

Men samtidigt som vissa fnissar åt polisens nya arbetsuppgifter är coronasituationen i Tyskland värre än någonsin. Under onsdagen registrerades det högsta antalet dödsfall under 24 timmar hittills under pandemin – 590.

Bayerns regeringschef Markus Söder har utlyst katastrofläge i förbundslandet, vilket bland annat ger det lokala styret rätt att införa utegångsförbud. I Sachsen, där tre fjärdedelar av intensivvårdsplatserna är upptagna, kommer skolor, förskolor och ett stort antal butiker hålla stängt från och med måndag i nästa vecka.

Under onsdagsmorgonen konstaterade förbundskansler Angela Merkel i ett ovanligt känslofyllt tal i förbundsdagen att invånarna återigen måste anstränga sig för att minska smittspridningen. Förbundskanslern argumenterade för att skärpa åtgärderna i hela Tyskland efter julhelgen, bland annat genom att förlänga skolelevernas lov.

Innan dess gäller det att vara mycket försiktig, sa Angela Merkel.

– Om vi träffar för många personer innan jul, och det senare visar sig att detta var den sista julen med mor- eller farföräldrarna, då har vi verkligen gått miste om något.

