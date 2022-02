– Efter attackerna mot Ukraina befinner vi oss i en ny tid, sade förbundskansler Olaf Scholz inför den tyska förbundsdagen under söndagsförmiddagen.

Ett halvt dygn tidigare hade den tyska regeringen meddelat att de går med på att utesluta Ryssland ur det internationella betalningssystemet Swift. Dessutom bryter man med en princip som står inskriven i tysk lag – att vapen inte ska skickas till konflikthärdar – och levererar vapen till Ukraina.

Förklaringen till tvärvändningen är att Berlin är i chock. Det säger Jonathan Hackenbroich, expert på bland annat sanktioner och tysk utrikespolitik vid tankesmedjan ECFR i Berlin.

– Få i Tyskland, kanske inte ens förbundskanslern eller utrikesministern, hade kunnat föreställa sig att Europa skulle kastas in i en konflikt av den här omfattningen igen, säger han på telefon, på väg till en fredsdemonstration i Berlin.

Under de senaste veckorna har kritiken växt mot Tysklands nära handelsförbindelser och dialog med Ryssland. Efter attackerna mot Ukraina under natten till torsdagen har pressen ökat på regeringen i Berlin från Ukraina, USA och övriga Nato- och EU-länder. Under söndagen konstaterade Olaf Scholz att landets Rysslandsrelationer nått en vändpunkt, och riktade sig direkt till Ukrainas befolkning.

– Vi står på er sida, och vi kommer att stå på rätt sida när historia skrivs, sade han i sitt tal i förbundsdagen.

Jonathan Hackenbroich säger att beslutet att skicka vapen till Ukraina innebär att Tyskland gör ett avsteg från linjen som landet drivit sedan Sovjetunionen upplöstes.

– I förhandlingarna kring 1990 lovade man att Tyskland aldrig skulle utgöra en fara för Ryssland. Principen om att den tyska militären ska hålla sig undan förändras nu – totalt, säger han.

Samtidigt, säger Jonathan Hackenbroich, kan regeringens omvärdering av relationen till Ryssland ses som en återgång till hur den sett ut tidigare. Under 60-talet försökte Västtyskland hantera Sovjetunionen genom att kombinera avskräckande åtgärder med dialog.

– På senare år har man nästan enbart satsat på dialog. Nu blir det tydligt att det varit lite för lite avskräckande åtgärder.

Vid talet i förbundsdagen under söndagen sade Olaf Scholz att Tyskland fortfarande strävar efter att föra en dialog med Ryssland.

– Så mycket diplomati som möjligt, utan naivitet, är målet, sade förbundskanslern.

Kort senare meddelade han att den tyska regeringen kommer att satsa 100 miljarder euro på försvarsmakten, och utöka den årliga försvarsbudgeten till över 2 procent av landets BNP.

– Det står klart att vi måste investera betydligt mer i vårt lands säkerhet för att kunna skydda vår frihet och demokrati, sade Olaf Scholz.