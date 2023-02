Ukraina förbereder sig för rysk storoffensiv

Farhågorna är att ytterligare 150 000 ryska soldater kommer att ansluta till striderna i Ukraina under vårvintern. Av runt 300 000 rekryter som kallades in i höstas har bara omkring hälften satts in i kriget, enligt Ukraina, medan den andra hälften fortfarande får träning på hemmaplan.

En rysk offensiv nu skulle tillåta Ryssland att slå till innan de tunga vapenleveranserna anländer från väst, varnar Ukraina.

– Västländernas utlovade vapenleveranser kommer inte att hinna anlända tills dess, säger landets försvarsminister Oleksij Reznikov, enligt Reuters på lördagen.

Han syftar bland annat på de hundratals stridsvagnar som ett tiotal länder – bland dem Polen, Tyskland, Finland och Norge – har lovat att stötta Ukraina med, och det långdistansartilleri som USA väntas leverera. Reznikov säger samtidigt att Ukraina har vapenreserver nog för att kunna hålla tillbaka ryska framryckningar.

– Vi kommer inte att använda långdistansvapen för att slå mot mål på ryskt territorium, försäkrar han också.

I Chasiv Yar, strax utanför Bachmut, har ett lägenhetshus totalförstörts. Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP

Enligt Andriyj Chernyak, på den ukrainska underrättelsetjänsten, har Rysslands president Vladimir Putin beordrat sina väpnade styrkor att inta hela Donbassområdet, bestående av Luhansk- och Donetskregionerna, senast i mars. En potentiell rysk offensiv skulle kunna inledas den 24 februari, på årsdagen av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.

– De gillar symbolik, säger försvarsminister Oleksij Reznikov.

Liknande varningar kom i fjol inför det ryska årliga firandet av segern i andra världskriget den 9 maj. Men den här gången ska det även ha skett en upprustning av de ryska trupperna i södra och sydöstra Ukraina.

– Vi har observerat att de ryska ockupationsstyrkorna flyttar ytterligare enheter, vapen och militärmateriel österut,, säger Andriyj Chernyak.

Analytiker som citeras av Financial Times tror att en rysk offensiv skulle kunna ske i västra Luhanskregionen, nära Kreminna och Lyman, där Ryssland stärkt sina förband under den senaste tiden. Men Ryssland bygger också upp sina trupper i södra Donetskregionen, enligt bedömare.

Den ukrainska militärexperten Roman Svitan säger att det vore mest fördelaktigt för Ryssland att anfalla från Donetsk och rycka fram mellan städerna Vuhledar och Soledar.

– I dag utbildas mer än 100 000 soldater i Belarus och Ryssland. De kommer att ansluta sig till fronten, säger han till den oberoende ryska sajten Novaya Gazeta.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Foto: APAImages/Shutterstock

Samtidigt råder fortsatt hårda strider i östra Ukraina och enligt den ryska paramilitära Wagnergruppen pågår en intensiv offensiv i Bachmut. Ryssland har i flera månader försökt ta kontroll över staden i Donetskregionen och sannolikt gjort små framsteg runt staden under den senaste veckan.

I försök att försvåra ukrainska transporter in i staden beskjuter ryska trupper bland annat bilvägar, skriver det brittiska försvarsministeriet i sin senaste uppdatering. Även om det fortfarande går att ta sig in i Bachmut via mindre vägar blir de ukrainska trupperna allt mer isolerade, bedömer britterna.

Wagnergruppens ledare Jevgenij Prigozjin, vars trupper strider för Ryssland i Bachmutområdet, säger att det pågår hårda strider i nordöstra delarna av staden, och att den ukrainska armén inte har retirerat.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har nyligen sagt att ukrainska soldater kommer att slåss för Bachmut ”så länge vi kan”.