Ukraina i spänd väntan på nya robotanfall

Hundratals värmestugor har satts upp runtom i landet, där människor som drabbats av strömavbrott kan värma sig, ladda telefoner och få en bit mat eller varm dryck.

– Jag hade ingen el i två dagar. Nu finns el men ingen gas, säger 71-åriga Vanda Bronyslavavina.

Färre än en fjärdedel av hushållen har återfått strömmen efter ryska anfall mot infrastrukturen.

Efter varningar om att Ryssland planerar nya robotanfall har flyglarm gått över hela Ukraina under dagen, rapporterar The Guardian.

Den ryska militären förbereder sannolikt nya robotanfall mot Ukraina, enligt den USA-baserade tankesmedjan Institute for the study of war (ISW).

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj varnade också på måndagen för nya ryska anfall, likt de som slog ut stora delar av det ukrainska elnätet. En talesperson för militären påpekade också att ett ryskt krigsfartyg som kan avfyra robotar hade intagit ett strategiskt läge i Svarta havet.

Även militärbloggare i Ryssland ser tecken på nya anfall under de närmaste dagarna i de militära rörelsemönstren.

Fyra ryska robotar slog ned i storstaden Dnipro under natten till tisdag, enligt Dnipropetrovsks guvernör Valentyn Reznitjenko. De orsakade ”stor förstörelse och brand”, men inga dödsfall, skriver han på Telegram.

Minst 6 655 civila har dödats i Ukrainakriget sedan Rysslands fullskaliga invasion inleddes den 24 februari, enligt den senaste uppdateringen från Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR).

Antalet är sannolikt mycket högre. De 6 655 dödsfallen är de som har kunnat bekräftas helt och hållet medan kriget rasar. 2 601 av dessa var män, 1 783 kvinnor, 209 pojkar och 172 flickor. 1 852 vuxna personer som dödats har inte kunnat gå att identifiera tillräckligt.

Ytterligare 10 368 personer har skadats enligt uppdateringen fram till och med den 27 november.

Natoländer planerar att öka hjälpen i form av allt från filtar till generatorer till Ukraina, för att hjälpa landets 43 miljoner invånare att klara vintern.