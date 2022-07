Ukraina riktar attacker mot ryska vapenförråd

Det amerikanskproducerade artillerisystemet High Mobility Artillery Rocket System, Himars, har fått stort utrymme i ukrainska sociala medier den senaste månaden då de använts för att förstöra ryska mål, bland annat vapen- och ammunitionslager.

På måndagskvällen rapporterade den ukrainska militären att Himars använts för att förstöra ett ryskt vapenlager i Nova Kachovka, i Cherson-regionen, södra Ukraina. Från ryskt håll hävdade man dock att det rörde sig om ett lager med gödsel.

Attacker mot ryska ammunitionslager är viktiga för Ukraina, då det kan sätta käppar i hjulet för den ryska offensiven. Enligt ukrainska källor har Ryssland mer än åtta gånger så många artilleripjäser som Ukraina, och den ryska strategin har till stor del byggt på att artilleribomba städer, så kallad indirekt eld, för att sedan flytta in marktrupper.

De första systemen anlände till Ukraina i slutet av juni, vilket uppmärksammades av den ukrainske försvarsministern Oleksiy Resnikov, i ett inlägg på Twitter.

Fakta. Himars. M142 High Mobility Artillery Rocket System, så kallade Himars, består av en lastbilsmonterad artilleripjäs som kan avfyra upp till 6 raketer. Den har en räckvidd på 300 kilometer, vilket innebär att den ukrainska militären kunnat avfyra in i ryskkontrollerade områden från bakom frontlinjerna. Eftersom den är på hjul är den mycket rörlig, och den manövreras av en besättning på tre personer. Vapnet utvecklades av den amerikanska vapentillverkaren Lockheed Martin. Källa: Loockheed Martin Visa mer

Men man ska inte överdriva betydelsen av Himars, menar Ilmari Käihkö vid Försvarshögskolan.

– När man pratar vapensystem är det viktigt att komma ihåg att det är inte bara vapensystemen i sig, det är också viktigt hur man använder dem i större sammanhang. Man måste integrera det till andra vapensystem.

Käihkö lyfter bland annat vikten av att vapnen skyddas av luftvärn, så att de inte bombas sönder från luften. Minst lika viktigt är att de förses med information om var de taktiska målen, exempelvis ammunitionsförråd, befinner sig.

– Himars har haft en viss betydelse, men om de har en avgörande betydelse är svårt att säga. Inte minst eftersom de är rätt få till antalet. Jag har sett en siffra på tolv stycken.

Det räcker inte heller att minska tillförseln av rysk ammunition till fronten menar Käihkö. För att kunna vända kriget behöver Ukraina inleda en motoffensiv, något man planerat länge i södra Ukraina.

– Det är något man pratat om ända sedan i juni. Det senaste är att man nu vill evakuera sina medborgare från Cherson-området inför den stora offensiven.

En lyckad motoffensiv skulle innebära att Ryssland tvingas omgruppera och flytta trupper från Donbass-området för att försvara södra Ukraina. Men det är inte självklart att Ukraina har nog med resurser för ett framgångsrikt motangrepp. Ett anfall kräver betydligt mer resurser och koordinering än ett försvar, säger Ilmari Käihkö.

– Det återstår att se om Ukraina kan få övertaget, det finns få bevis på det hittills. Vi vet exempelvis att Ukraina skickat soldater till fronten med runt två veckors utbildning. Två veckors utbildning utan tidigare värnplikt är inte mycket.

De södra delarna av Ukraina har stor ekonomisk betydelse på grund av de viktiga hamnarna vid Svarta havets kust. Om kriget drar ut på tiden kommer den ekonomiska aspekten ha en avgörande roll.

Just nu befinner sig kriget i Ukraina i en viloperiod, sedan Ryssland intog Luhansk-regionen. Ryska styrkor är i en återhämtnings- och förberedelseperiod, skriver Institute for the study of war, ISW. Detta innebär dock inte ett fullständigt vapenstillestånd från ryskt håll. Attacker fortsätter i Donbass-området, men då främst i förberedande syfte.

Ilmari Käihkö säger att Ryssland nu sannolikt gör sig redo inför en ny offensiv mot Donetsk oblast, som är en del av Donbass-området i östra Ukraina.

– De försöker skaffa nya styrkor och återhämta sig. De kommer mest troligt påbörja en ny offensiv mot städerna Sloviansk och Kramatorsk, säger han.