Ukraina: Vi har brutit igenom den ryska försvarslinjen

Cherson vid Svartahavskusten var den första större staden att falla i Rysslands händer efter invasionen, och en motoffensiv för att ta tillbaka staden och delar av regionen har förberetts i månader.

På måndagen meddelade södra operativa styrkornas talesperson Natalia Humeniuk att en sådan har inletts. Oleksij Arestovytj, en rådgivare till presidentens stab, kallar offensiven en ”långsam operation för att mala fienden”.

Militärkällor som CNN talat med hävdar att fyra ockuperade byar strax utanför staden Cherson redan ”befriats” av ukrainska styrkor.

– Motoffensiven har startat med intensifierad beskjutning i hela Chersonområdet, inklusive mot de bakre transportlinjerna. Ukraina har haft framgångar och brutit igenom på flera fronter. Men det säger inte hur resten av motoffensiven kommer att gå, säger Oscar Jonsson, som forskar i rysk militär krigföring vid Försvarshögskolan i Stockholm.

Det är i första hand de norra delarna av Chersonregionen som är intressanta för Ukraina. Styrkorna kontrollerar sedan tidigare en smal landsträcka längs med den norra gränsen av Cherson, mot regionen Mykolajiv.

Söder om floden Dnjepr, där regionen gränsar till det sedan 2014 illegalt ockuperade Krim, finns en närmare 18 mil lång rysk frontlinje att ta sig förbi, enligt Oscar Jonsson. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hävdar dock att hans styrkor kommer att trycka tillbaka ryssarna hela vägen till gränsen.

– Ockupanterna borde veta: vi kommer att knuffa dem till gränsen. Till vår gräns, vars linje inte har ändrats. Inkräktarna vet det väl. Om de vill överleva är det dags för den ryska militären att fly. Åk hem, sade presidenten i ett tal till nationen efter att offensiven inletts.

Moskva har erkänt offensiven, men påstår att den lett till stora ukrainska förluster. ”Fiendens offensiv har misslyckats kapitalt”, ska det ryska försvarsministeriet sagt, enligt statliga nyhetsbyrån RIA.

*Områden som ISW bedömer att ryska styrkor har opererat i eller inlett attacker mot, men inte kontrollerar. Källa: ISW.

Vapenleveranser från väst, och inte minst det amerikanska raketartillerisystemet Himars, kan vara avgörande för Ukrainas chanser att ta tillbaka mark i Cherson, säger Oscar Jonsson.

– Man har under en månads tid beskjutit transportlinjer i den ryskockuperade delen med just Himars. Ukraina har även skjutit andra vapensystem, så som drönare och amerikanska kryssningsrobotar, men Himars har varit det viktigaste och det tyngsta systemet som har använts för att slå in bakom ryska linjer.

– Det är inte ett vapensystem som vänder kriget. Men det har varit ett väldigt viktigt system.

Har Ukraina tillräckligt med vapen för att tvinga bort Ryssland från Cherson?

– Ukraina har både ett begränsat antal vapensystem och begränsat med ammunition. Det är egentligen avhängt hur mycket väst kommer att stödja Ukraina, och det är därför viktigt för Ukraina att visa att vapensystemen ger en väldigt konkret påverkan på kriget och deras möjlighet att ta tillbaka territorium.