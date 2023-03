Ukrainas försvarsminister i Stockholm: ”Läget i Bachmut svårt men under kontroll”

På tisdagen besökte Ukrainas försvarsminister Oleksij Reznikov sårade soldater som vårdas på Aleris rehabstation i Solna. Även Sveriges försvarsminister Pål Jonson (M) och Ukrainas ambassadör i Sverige, Andrij Plachotnjuk, var med på besöket som varade i trekvart och som innehöll en kort rundtur av landsmännens tillfälliga hem.

Från krigsutbrottet fram till i dag har Sverige tagit emot 69 ukrainska patienter. Siffran sticker inte ut åt något håll jämfört med andra europeiska länder, många av patienterna har skadats på stridsfältet.

De sårade soldaterna stod uppradade i rullstolar under besöket från ministern och fick varsin medalj och klocka från den ukrainska delegationen. Enligt soldaten Serhii Oreschko finns en poäng i att ha två klockor.

– En klocka med ukrainsk tid och en för svensk tid, säger Serhii Oreschko som sårats i Bachmut, och tar den ukrainske ministern i hand.

Den sårade soldaten Serhii Oreschko tar en bild tillsammans med försvarsministrarna Oleksij Reznikov och Pål Jonson. Foto: Paul Hansen

De senaste dagarna har flera experter sett tecken på en långsam ukrainsk reträtt i staden Bachmut i östra Ukraina, där hårda strider pågått i månader. Johan Huovinen, överstelöjtnant och lärare i militär strategi på Försvarshögskolan har gjort bedömningen att staden med stor sannolikhet kommer att intas av Ryssland inom 14 dagar.

”Det är mycket mer sannolikt att ukrainska styrkor drar sig tillbaka än att de låter sig omringas”, skriver den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War, ISW.

Ukrainas försvarsminister Oleksij Reznikov håller dock modet uppe om Bachmut när han besöker sina sårade landsmän inför EU-mötet som ska hållas under onsdagen.

– Läget i Bachmut är svårt men under kontroll, det är ett fort, säger han till DN.

Ukrainas försvarsminister Oleksij Reznikov delade ut medaljer och klockor till de skadade soldaterna. Foto: Paul Hansen

Sverige har sedan tidigare tagit beslut om att skicka ett tiotal stridsvagnar av modellen Leopard 2 till Ukraina. Oleksij Reznikov vill innan mötet inte gå in på vad man önskar ytterligare i form av militärt stöd från Sverige och EU. Tidigare har han sagt att bristen på ammunition gör att Ukraina tvingas hålla igen med svarselden.

– Det kommer vi att diskutera i morgon tillsammans med försvarsministrarna för EU-länderna, säger han.

Majoriteten av de ukrainska krigspatienterna som kommit till Sverige har fått vård i Region Stockholm. Enligt försvarsministern är besöket ett sätt att tacka för tjänstgöringen och visa att det finns specialistvård att få, om man skadas på slagfältet.

– Jag såg i deras ögon att de var glada och det gör mig glad. De vill leva ett normalt liv. Jag tror att de drömmer om rehabilitering och att de kommer att återvända till Ukraina om de får chansen, säger Oleksij Reznikov.

Bild 1 av 2 Försvarsministern och Aleris koncernchef Sofia Palmquist skakar hand. Foto: Paul Hansen Bild 2 av 2 ”Jag såg i deras ögon att de var glada och det gör mig glad” säger den ukrainska försvarsministern. Foto: Paul Hansen Bildspel

Ukraina har legat på EU-länderna om stöd i form av stridsflyg och uttryckligen efterfrågat bland annat svenska Jas Gripen. Hittills har det varit nej från Sverige och enligt regeringen krävs internationellt samarbete för att leveranser av stridsflyg till Ukraina ska bli aktuellt. Pål Jonson säger att det inte varit några ytterligare diskussioner angående detta sedan det senaste mötet på den amerikanska militärflygbasen i Ramstein i Tyskland som hölls i januari.

Har Sverige uthålligheten att fortsätta leverera militärt stöd till Ukraina?

– Vi fokuserar på överföring av försvarsmateriel till Ukraina och det kommer bli allt viktigare är att vi också kan producera nytt försvarsmateriel till Ukraina. Där har vi gett uppdrag till Försvarets materielverk att ingå ett avtal med ukrainska staten, säger försvarsministern.

Pål Jonson säger likt sin ukrainska kollega att besök av ministrar är moralhöjande för armén.

– Jag tror att dom får ett ögonblick med sig för resten av livet. Det är viktigt för moralen att de blir sedda och uppmärksammade, det är soldater som tagit stora risker från Ukraina

Läs mer:

På agendan i Stockholm: Hundratusentals granater till Ukraina

”Jag såg direkt att handen hade slitits av”