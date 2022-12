Ukrainas miljöminister: Delfiner dödas och våra skogar förstörs av kriget

Fakta. Organisationen Ecoaction

Den ukrainska miljöorganisationen Ecoaction sammanställer skador som rapporteras in från allmänhet, myndigheter och medier. Målet är att få bättre överblick över åtgärder som behöver sättas in när det blir möjligt för att lindra skadornas konsekvenser. Man vill även samla in bevis som kan användas i processer mot angriparen Ryssland för att få ersättning för återställning samt skadestånd.