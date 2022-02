Ukrainas president: ”Vi är inte rädda”

Ukraina vill se en diplomatisk lösning, sade Zelenskyj, som även manade befolkningen till lugn.

– Det är viktigt nu att se vilka som är våra verkliga vänner och partners.

Han sade att ”vi är inte rädda”, rapporterar bland andra The Guardian och The New York Times.

– Vi är inte skyldiga någon någonting. Och vi kommer inte att ge upp något.

Den ryske presidenten Vladimir Putin höll ett nästan timslångt tal till nationen på måndagskvällen, där han meddelade att Ryssland erkänner utbrytarregionerna Luhansk och Donetsk. Han beordrade även vad Ryssland kallar ”fredsbevarande styrkor” till utbrytarregionerna.

Grafik:Lukas Hansson

Beskedet är ett nytt steg i den upptrappade konflikten mellan Ukraina och Ryssland, där Ryssland har under en tid har skickat styrkor mot gränsen. USA har varnat för att invasion är nära förestående, men det har tillbakavisats av Ryssland.

FN:s säkerhetsråd höll under natten till tisdagen ett extrainsatt möte efter Putins tal. Linda Thomas-Greenfield, USA:s FN-ambassadör, sade att Putins erkännande av utbrytarregionerna är en del i att få till en ursäkt för att starta krig.

– I morgon kommer USA att införa sanktioner mot Ryssland efter detta tydliga brott mot internationella lagar och Ukrainas suveränitet och territoriella integritet, sade hon efter mötet i natt svensk tid, enligt Reuters.

– Vi kan, kommer att, och måste stå enade i våra uppmaningar till Ryssland om att dra tillbaka styrkorna, återvända till förhandlingsbordet och arbeta för fred, fortsatte hon.

Möte i FN:s säkerhetsråd. Foto: Timothy A Clary/AFP

Linda Thomas-Greenfield sade att Ryssland med sitt agerande har rivit Minsk-avtalet i bitar. Hon förlöjligade Rysslands besked om att man sänder in ”fredsbevarande styrkor”.

– Det är nonsens. Vi vet vad de egentligen är, sade hon på mötet, enligt The New York Times.

Den ryska FN-ambassadören Vasily Nebenzya sade till västländerna att tänka efter och inte förvärra situationen. Kina manade till återhållsamhet, medan Japan sade sig villigt att tillsammans med andra länder delta i införande av sanktioner mot Ryssland.

Säkerhetsrådet består av 15 medlemmar. Fem är permanenta: USA, Storbritannien, Frankrike, Ryssland och Kina.

EU-ländernas ambassadörer i Bryssel kommer att träffas klockan 09.30 på tisdagen för att ”avsluta processen” kring sanktionerna mot Ryssland, skriver TT.

Nyhetsbyrån Reuters har talat med ögonvittnen i Donetsk som har sett hur flera kolonner med stridsfordon, inklusive stridsvagnar, tagit sig in mot Donetsk under det tidiga tisdagsdygnet.