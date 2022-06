Ukrainsk expert: Putin har svetsat oss samman som ingen annan i vår historia

Julia Osmolovska, chef för Eastern European Security Institute, före detta ukrainsk diplomat och expert på förhandlingstaktik, säger att äkta förhandlingar, blir meningsfulla först när Ryssland insett att det inte kan nå sina krigsmål på militär väg:

– De samtal som ägt rum hittills, i Belarus, Kiev och Turkiet, har varit utan innehåll och betydelse, ett spel för galleriet.

Under ett föredrag på årets Engelsbergsseminarium talade Julia Osmolovska om Kremls förhandlingsmetoder förr och nu:

– Att förhandla med Ryssland är en intellektuell utmaning. Det är bortkastad tid att förhandla med ryska delegationer utan att ha noga studerat den psykologi som ligger till grund för den så kallade ”Kremlmetoden”.

I en intervju med DN förklarar Julia Osmolovska de centrala elementen i Kremls förhandlingsmetodik:

– Man skickar flera motstridiga budskap, som det tar tid att klargöra. Man tar tillbaka sånt som parterna redan enats om. Man lägger fram absurda krav, som man vet att motparten kommer att förkasta, men som tar tid att komma förbi. Målet är att trötta ut och frustrera. Ryska delegationer har alltid två förhandlingsteam. Efter åtta timmar kan de sätta in ett nytt, utsövt. I regel då förhandlingar sker under brinnande krig, brukar någon sorts temporärt eldupphör utlysas. Ryssland går inte med på det utan trappar upp sin eld under samtalen för att öka pressen.

Dubbla budskap kring förhandlingarna är en annan del av spelet, säger Julia Osmolovska. 30 mars sade den ryske utrikesministern Sergej Lavrov att ”viktiga framsteg gjorts, Krim- och Donbassfrågorna är i det närmaste lösta” – samtidigt som president Putins talesperson Dmitrij Peskov uppgav att samtalen varit resultatlösa.

Rysslands tidigare kulturminister Vladimir Medinskij har lett den ryska delegationen under de rysk-ukrainska samtalen som ägt rum under kriget. Men är han en förhandlare utan eget inflytande? Foto: Sergei Kholodilin/AP

Ett annat beprövat ryskt grepp är att utnämna förhandlare utan eget inflytande, som den tidigare kulturministern Vladimir Medinskij, chef för den ryska delegationen under de tre korta rysk–ukrainska samtal som ägt rum under kriget.

– I den akademiska forskningen kallas detta för ”the principal agent problem”, där den som förhandlar inte själv har full insyn i den egna sidans motiv och mål. Medinskij och sådana som han är inte mer än budbärare, de måste ideligen begära avbrott för att inhämta direktiv hemifrån, säger Julia Osmolovska.

Mellanstatliga förhandlingar i väst bedrivs i regel med den så kallade Harvardmodellen, där parterna lägger ned stor möda på att förstå varandra och där målet är att skapa en vinn-vinnsituation, där växande tillit banar väg för kreativa lösningar. Den ryska modellen, säger Julia Osmolovska, utgår från andra premisser:

– Tillit är ingen central ingrediens i Kremlmodellen. Det viktiga är makt. Eftersom både Sovjetunionen och senare Ryssland så ofta förhandlat utifrån ett övertag i makt, har de uppnått sina mål utan förtroendeskapande dynamik. Jag lägger ned stor möda på att förklara detta för våra vänner i väst, och jag vädjar till våra närmaste allierade att hjälpa oss att stå emot franska, tyska och italienska försök att tvinga oss att förhandla nu.

Varför inte nu?

– Därför att Ryssland just nu kontrollerar 20 procent av vårt territorium, mot 7 procent i februari, och därför att man i Moskva fortfarande tror att krigsmålen kan nås med militära medel – med artilleri, sönderskjutna städer och skräck. Ryssland hoppas att den växande energi- och matbristen skall vända omvärlden mot oss och tvinga oss till eftergifter.

När skall ni då förhandla?

– När vi börjat utjämna det ryska överläget på marken. För det krävs två saker: mer vapen från väst och intimt diplomatisk samordning med våra allierade. Det kommer att ta flera månader.

Rysslands president Vladimir Putin. Foto: Mikhail Metzel/AFP

Julia Osmolovska säger att ingen i Ukrainas historia svetsat samman ukrainarna såsom Vladimir Putin:

– I augusti i fjol uppgav 34 procent av ukrainarna att de var stolta över sitt land. Den siffran är nu 80 procent. Samtidigt har antalet ukrainare som identifierar sig som ”ukrainska medborgare” stigit från 75 till 98 procent. Bara 8 procent accepterar påståendet att ”ryssar och ukrainare är ett och samma folk”. Antalet ukrainare som anser det omöjligt att återupprätta vänskapliga relationer har stigit från 42 till 64 procent. 80 procent av vår vuxna befolkning deltar på ett eller annat vis i krigsinsatsen. Putin drömde om att vinna ukrainarnas lojalitet; nu har han förvissat sig om deras eviga motstånd.