Ukrainska män fryser in sin sperma: ”Jag vill inte dö utan att lämna någon efter mig”

När 29-åriga Vitalij Chronjuk befann sig vid fronten och tog skydd för ännu ett ryskt artilleriangrepp ångrade han bara en sak – att han aldrig fått ett barn. Till nyhetsbyrån AP berättar han att han där och då bestämde sig för att frysa in sin sperma, så att hans flickvän kan bära hans barn även om han dör.

När han ett par månader senare, i januari 2023, fick åka hem till Kiev på permission gjorde han slag av saken och tog med sig sin flickvän till en privat klinik.

– Till en början var jag tveksam. Det var väldigt smärtsamt när det sjönk in att det finns en verklig risk att han aldrig mer kommer hem, säger flickvännen Anna Sokurenko.

Chronjuk är långt ifrån ensam om att ha frusit in sin sperma. Bara den privata kliniken i Kiev har tagit emot sperma från ett hundratal ukrainska soldater sedan kriget bröt ut för ett knappt år sedan.

Vitalij Chronjuk är en av de som frusit ner sin sperma. Foto: Evgeniy Maloletka/AP

Vitalij Kyrkatj-Antonenko är en av dem. I samband med ett besök till Kiev följde han med sin gravida partner på en ultraljudsundersökning, skriver AP. Då beslutade han sig för att frysa in sin sperma, så att barnet kunde få ett syskon även om pappan skulle dö i kriget. Tio dagar senare dog Vitalij Kyrkatj-Antonenko i strider vid fronten.

Hans partner, Natalija, berättar för AP att hon ser nedfrysningen som ett sätt att föra den ukrainska kampen vidare i nästa generation.

– Deras pappor har gjort allt för att skapa en framtid. Nu är det vår tur att, som kvinnor, också kämpa för den ukrainska framtiden genom att uppfostra nästa generation med värdighet. Nästa generation kommer bli människor som kan förändra det här landet till det bättre, säger hon till AP.

Även i Ryssland har intresset för att frysa in sperma ökat under kriget och från myndighetshåll har olika kampanjer genomförts. Bland annat skrev president Vladimir Putin vid årsskiftet under ett förslag som innebär att män som tar värvning får möjlighet att frysa in sperma utan kostnad.