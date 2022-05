Ukrainska skyltar byts mot ryska i Mariupol

Ryskstödda separatister från Donetsk uppger att de tagit ner vägskyltar som stavar den belägrade hamnstaden Mariupol på ukrainskt eller engelskt vis, och bytt ut dem mot ryska skyltar, rapporterar AFP. Det självutnämnda styret i regionen har publicerat videofilmer som visar hur män i brandgula västar bär bort de ukrainska skyltarna.

”Arbetet med att ändra vägskyltar i befriat territorium kommer att fortsätta”, heter det i ett uttalande. Man har också markerat med att resa en ny staty i Mariupol där en gammal kvinna sträcker sig efter en sovjetisk flagga.

Enligt den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War, ISW, är det troligt att Ryssland har som mål att kunna hävda full kontroll över strategiskt viktiga Mariupol på segerdagen den 9 maj.

På fredagen har fler civila evakuerats från tunnlarna under det väldiga stålverksområdet Azovstal, enligt AP.

”Vi har lyckats föra ut nästan ytterligare 500 civila från Mariupol och Azovstal”, skriver president Zelenskyjs stabschef Andrej Yermak på appen Telegram. Enligt AP är det oklart om antalet innefattar civila som tidigare räddats inom ramen för den FN-ledda evakueringen.

Enligt ukrainska uppgifter finns omkring 2 000 ukrainska soldater kvar i de labyrintliknande tunnlarna under stålverket. Hustrun till ett av de ukrainska befälen säger, efter att ha talat med sin man i telefon, att styrkorna inte planerar att ge upp.

– De hoppas på ett mirakel, säger Kateryna Prokopenko till AP.

Det finns övertygande bevis om att ryska trupper har begått krigsbrott i Ukraina, enligt Amnesty International. Det rör sig bland annat om utomrättsliga avrättningar norr om Kiev i februari och mars.

Civila har utsatts för vårdslös beskjutning och tortyr tidigt under invasionen, enligt Amnesty.

– Det rör sig inte om isolerade händelser. Det är en del av ett mönster på de platser där ryska styrkor haft kontroll över en by eller en stad, säger Donatella Rovera på Amnesty, enligt Reuters.