Ukrainska styrkor korsade floden: ”Symbolisk milstolpe”

I en lägesrapport skriver den amerikanska tankesmedjan Institute for the study of war (ISW) att ukrainska styrkor uppges ha korsat floden Dnjepr i helgen, vid den befriade staden Cherson, och rest en ukrainsk flagga på östra sidan. Soldaterna har lagt ut bilder på internet där de ses korsa floden i båtar.

”Om bekräftat kan det här begränsade ukrainska intrånget på östra stranden bana väg för att ukrainska styrkor börjar operera på östra stranden”, skriver ISW.

Överstelöjtnant Peter Lidén, som tidigare varit Sveriges försvarsattaché i Ukraina och nu undervisar på Försvarshögskolan, tror att uppgifterna stämmer.

– Det ser ut att vara Carlson-enheten, ett specialförband som har specialiserat sig på spaning med drönare, som nu har lagt ut bilder på när de under lördagen korsade Dnjepr i småbåtar, säger han.

Det här är minst tredje gången som ukrainska styrkor ska ha korsat floden sedan Cherson befriades i november, men första gången så nära staden och så publikt.

Enligt Peter Lidén är det inte helt lätt att ta sig över vattendraget, som är drygt 300 meter brett på det smalaste stället. Det är en sak att göra det med mindre enheter i småbåtar och en helt annan att få över tyngre förband med stridsfordon, på färjor eller pontonbroar.

– Jag tror att ukrainarna är nöjda med att för tillfället gå över och markera med en flagga. De visar att ryssarna inte kan slappna av på andra sidan floden och att Ukraina har en vilja att fortsätta avancera. Det håller ryska förband vaksamma och på spänn.

I dagsläget tror han inte att det är aktuellt med en ukrainsk offensiv över Dnjepr. Om och när det kan tänkas göras kommer det sannolikt att ske parallellt med en offensiv norrifrån på östra sidan floden – annars skulle förbanden bli väldigt utsatta för rysk eldgivning i samband med flodövergången.

När en sådan offensiv kan genomföras är troligen kopplad till vädret och hur marken bär. Än så länge har marken inte frusit, vilket gör det svårt att framföra stridsfordon utanför vägarna. Förhållandena är ofta mer gynnsamma i januari–februari.

Samtidigt bedömer Peter Lidén att ukrainarna vill rycka framåt så snabbt som möjligt.

– Väntar de för länge kommer ryssarna dels hinna befästa sig ytterligare, dels kanske få bättre ordning på sina mobiliserade förband. Det finns mycket ryska förband i östra och södra Ukraina nu, vilket i och för sig innebär stora logistikutmaningar för dem under vintern.

