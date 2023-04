Ukrainska: Tvingades gräva min egen grav

Logga in

Sedan starten på den fullskaliga invasionen av Ukraina har det förts fram vittnesmål om fruktansvärda grymheter begångna av de ryska styrkorna.

På onsdagen vittnade en kvinna från Cherson inför det amerikanska representanthusets utrikesutskott om hennes upplevelser under kriget, i samband med en utfrågning om ryska krigsförbrytelser.

Lyubov berättade att hon hade levt under rysk ockupation i nästan ett år när ryska soldater i januari i år bröt sig in i hennes hus under förevändning att de letade efter vapen. De beslagtog en ukrainsk flagga, karta och souvenirmagneter med ukrainska motiv.

Sedan fördes ukrainskan till vad hon beskriver som en tortyrkammare, där hon hålls fången i fem dagar. Under tiden tvingades hon klä av sig kläderna, skars med kniv och blev slagen. Soldaterna hotade även våldta och mörda henne.

– Jag fördes också ut på fältet och de slog mig igen och de placerade en pistol vid mitt huvud och sköt som om, som om de avrättade mig, säger hon enligt det amerikanska tv-bolaget CNN.

Därefter tvingade de henne att gräva sin egen grav.

Till slut släpptes Lyubov fri, men soldaterna hotade med att komma tillbaka. Nu har hon flytt till USA, men hoppas kunna återvända till Ukraina.

Enligt ukrainska statsåklagaren Andriy Kostin har Ukraina registrerat cirka 80 000 misstänkta krigsbrott och hittills har 31 ryssar dömts.

