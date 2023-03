Ulf Kristersson besöker Olaf Scholz i Berlin

Ett kort samtal om vädret inledde den svenska statsministerns besök i Berlin. När Ulf Kristersson klev ur bilen utanför den tyska förbundskanslerns högkvarter passade Olaf Scholz på att beklaga kylan i huvudstaden.

– Inga problem, det är nästan vår, sa Ulf Kristersson med ett leende.

Enligt traditionen hälsas nytillträdda statsministrar välkomna av den tyska försvarsmaktens musikkår. Ulf Kristersson och Olaf Scholz stod sida vid sida i snålblåsten och lyssnade på Du gamla du fria innan de gick in genom glasdörren till kanslerns kontor.

De båda regeringscheferna har en hel del att diskutera. Vid en presskonferens i Stockholm under tisdagen sa Ulf Kristersson att Tyskland är ett ”extremt viktigt land” för Sverige, svensk ekonomi och för EU-samarbetet.

– Därför är det extremt angeläget att sitta ner på tu man hand med Olaf Scholz, sa han.

På dagens agenda står bland annat vapenleveranserna till Ukraina och hur EU ska kunna konkurrera med USA:s mångmiljardsatsningar på grön teknik. Den svenska statsministern vill även ta upp den tyska regeringens plötsliga svängning i frågan om att fasa ut förbränningsmotorer från och med 2035, som väcker irritation i EU.

Ulf Kristersson togs emot på förbundskanslerns kontor i Berlin vid lunchtid på onsdagen. Foto: Tobias Schwarz/AFP

– Vi trodde ju att vi skulle ha kunnat fatta de besluten under vårt ordförandeskap redan. Nu har det blivit lite mer komplicerat och jag kommer att diskutera den saken med den tyska regeringen, sa Ulf Kristersson under tisdagens presskonferens.

Han fortsatte.

– Och så pratar vi Nato, förstås.

Statsministerns första besök hos Olaf Scholz sker knappt ett år efter att Magdalena Andersson gjorde motsvarande resa. Då, i slutet av mars förra året, hade Socialdemokraterna ännu inte svängt i Natofrågan.

Nu har Sverige inlett ett historiskt skifte i försvarspolitiken, som 28 av Natos 30 medlemsländer gett sin välsignelse. Men Sveriges medlemsansökan blockeras av Ungern och Turkiet, och under gårdagen slog Ulf Kristersson fast att ”sannolikheten ökat” att Finland går före Sverige in i Nato. Under onsdagen rapporterade nyhetsbyrån Reuters att den turkiska regeringen är redo att godkänna den finska ansökan före den 14 maj.

Tyskland var ett av de första länderna som ratificerade Sveriges ansökan, knappt två månader efter att den lämnats in. Fredagen den 8 juli godkände samtliga partier, med undantag för det Natokritiska vänsterpartiet Die Linke, det svenska medlemskapet.

Enligt den svenska statsministern har Tyskland drivit på för att den svenska ansökan ska gå igenom.

– Tyskland har också gett säkerhetsförsäkringar till Sverige, sa Ulf Kristersson på tisdagen.

