”Unabombaren” Ted Kaczynski är död

Ted Kaczynski gick från att vara Harvard-matematikern som bedrev kritik mot industrisamhället till att bli terrorist genom sin ”bombkampanj” mot personer som ägnade sig åt teknik.

Mellan åren 1978 och 1995 terroriserade ”unabombaren” landet med sina hemmagjorda bomber, som dödade tre personer och skadade ett 20-tal.

Hans terrorkampanj förändrade i grunden hur amerikaner skickade paket och gick på flygplan -- långt innan 11 september-attacken och mjältbrandsbreven.

En av de sprängladdningar han skickade 1979 detonerade som han planerat ombord på ett passagerarplan och flera människor blev då rökskadade

Jakten på Kaczynski var en av den amerikanska polisens mest omfattande genom tiderna. Totalt utfördes 16 bombdåd mellan 1978 och 1995. Namnet Unabombaren kommer från den förkortning som FBI använde för Kaczynski eftersom hans offer i början var universitets- och flygbolagsanställda.

Att den tidigare matematikern och universitetsläraren till slut kunde gripas 1996 beror på att The Washington Post och The New York Times gick med på att publicera ett manifest som fördömde teknik och modern utveckling. Hans bror läste texten och kände igen inte bara tankegångar utan formuleringar och felstavningar från Theodore Kaszynskis långa brev till honom.

Brodern tipsade polisen som hittade Kaszynski i ett skjul i bergen i delstaten Montana 1996. Där hade han levt i total isolering sedan 1971, utan moderna bekvämligheter som el och rinnande vatten. I stugan hittades en färdig sprängladdning och material för att tillverka fler bomber.

Unabombaren fick livstids fängelse utan möjlighet till benådning. I två årtionden satt han inspärrad på ett fängelse i Colorado. De sista åren av hans liv var han inlåst på ett federalt fängelse i North Carolina. Ted Kaczynski blev 81 år. Dödsorsaken är ännu inte fastställd.