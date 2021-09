Undantagstillstånd utfärdat i New York efter oväder

USA:s meteorologiska institut, National Weather Service (NWS) hade utfärdat minst fem varningar för livshotande översvämningar från Philadelphia till norra New Jersey när resterna av orkanen Ida drog vidare österut under onsdagen, rapporterar Reuters.

NWS skriver på Twitter att det är andra gången någonsin som de utfärdat en sådan här varning för New York, och första gången för nordöstra New Jersey.

I New York stod nästan hela tunnelbanan stilla när ovädret slog till sent på onsdagen och lade stora delar av mångmiljonstaden under vatten.

New York City på onsdagen. Foto: David Dee Delgado

New Yorks borgmästare utlyste undantagstillstånd i vad han kallade ”en historisk väderhändelse” med rekordstora regnmängder, översvämningar och farliga förhållanden på vägarna. Han vädjade till invånarna att inte ge sig ut:

”Snälla, håll er borta från gatorna ikväll och låt räddningstjänsten och andra få göra sitt jobb. Om du planerar att gå ut, gör det inte. Håll dig borta från tunnelbanan. Håll dig borta från vägarna. Kör inte in i de här höga regnmängderna. Stanna inne”, skriver Bill de Blasio på Twitter.

Enligt NWS föll det 80 millimeter regn i Central Park på en timme, vilket är långt över de 50 millimeter som föll vid den tropiska stormen Henri den 22 augusti som då var rekordet för parken.

Minst två dödsfall har rapporterats, ett i New York och ett i New Jersey där ska en person ha drunknat i sin bil i staden Passaic, skriver NBCNews.

Passaics polischef Louis Gentile säger att alla slags fordon är strandade i vattenmassorna och ingen bör ge sig ut på vägarna i tron att de är trygga i sina bilar.

– Vi har brandbilar, ambulanser och människor som har fastnat och inte tar sig ur vattnet. Det är väldigt allvarligt, säger han till NBCNews.

Även New Jerseys guvernör Phil Murphy utlyste undantagstillstånd när ovädret i spåren av orkanen Ida drog in. Bilder på sociala medier visar förstörelsen i Pennsylvania och New Jersey som orsakats efter tornados. Minst nio hem har förstörts i Mullica Hill, New Jersey, enligt Reuters.

I Pennsylvania har tusentals personer evakuerats.

Flygplatsen New Jersey Newark Liberty fick ställa in stora delar av trafiken efter ”allvarliga översvämningar”. Vid midnatt, lokal tid, hade den återupptagit begränsad flygtrafik. Även New Yorks flygplatser LaGuardia and JFK har rapporterat om störningar i trafiken.

Det råder också stora störningar med inställda avgångar i tågtrafiken i de drabbade områdena.

Orkanen Ida drog in över land i Louisiana för tre dagar sedan och har orsakat stor förödelse och minst sju dödsfall.

Spaningsflyg som skickades upp på onsdagen konstaterade att hela samhällen är förstörda efter stormvindar och översvämningar efter orkanen. Omkring en miljon hushåll är fortfarande utan ström i Louisiana och det kan dröja flera veckor innan den är tillbaka.

Under torsdagen väntas Ida röra sig ut över Atlanten.

