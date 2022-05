Uppgift: Tog minst 40 minuter innan gärningsmannen sköts ihjäl

Larmet om en skjutning kom vid lunchtid på tisdagen från grundskolan på den lilla orten Uvalde i delstaten Texas, USA. Den 18-årige mannen kraschade sin bil och gick sedan in i byggnaden via en bakdörr.

Bilden av hur den efterföljande polisinsatsen gick till börjar nu klarna, även om uppgifterna kring flera detaljer går isär.

Delstatens säkerhetschef Steven McCraw säger på en presskonferens att det tog mellan 40 minuter och en timme tills gärningsmannen dödades, rapporterar CNN. Senare sade en annan talesperson att man inte säkert kunde slå fast hur lång tid det tog.

Vittnen beskriver för AP att frustrerade människor samlades utanför under insatsen. Grannen Juan Carranza säger att fler kvinnor skrek ”Gå in! Gå in”. Carranza anser att polisen borde ha gått in snabbare.

– De var många och han var bara en, säger han.

Bilder på några av de barn som sköts ihjäl på skolan i Texas. Foto: Suzanne Cordeiro/TT

Talespersoner för myndigheterna uppger att en säkerhetsvakt stötte på 18-åringen utanför skolan, men det finns olika uppgifter kring om det ledde till skottlossning.

– Han gick sedan längs en korridor, svängde till höger och sedan vänster och där låg två klassrum. Där började blodbadet, säger Steven McCraw, enligt Texas Tribune.

Gärningsmannen klev in i ett klassrum fyllt med elever och låste dörren. Där sköt han sedan ihjäl 19 barn och två lärare.

Poliserna utanför hörde skottlossningen och blev själva beskjutna – två av dem träffades.

– Och sedan upphör skottlossningen, och han barrikaderar sig i klassrummet. Då gick det hela ned i intensitet. Totalt gick det, som jag bedömer det, omkring en timme, men just här var det en halvtimmes stiltje, säger Tony Gonzales, en skolanställd, till CNN.

En källa säger till AP att gränspolisen hade problem att komma in i klassrummet och därför var tvungen att be en skolanställd att öppna med en nyckel.

Chefen för gränspolisen, Jason Owens, säger till CNN att hans anställda ”inte tvekade att ingripa”. Myndigheten har många anställda i området, som ligger tio mil från gränsen till Mexiko.

– De gjorde upp en plan och tog sig in i klassrummet och tog hand om situationen så snabbt de bara kunde, säger han.

Utöver de ihjälskjutna skadades 17 personer. Inget har kommit fram kring 18-åringens motiv.

