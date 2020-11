Uppgifter: Biden har redan namn till de flesta toppositionerna

USA-valet 2020

Sent på lördagseftermiddagen utropade en rad stora mediebolag Biden till segrare i presidentvalet.

Redan före segern hade Biden och Harris börjat göra upp planer på hur de ska hantera övergången mellan de båda presidentadministrationerna, skriver Washington Post.

I maj började de i tysthet att samla in pengar till övergångsarbetet och har nu fått in minst sju miljoner dollar, uppger New York Times.

I onsdags lanserade de sin övergångssajt, där det står att de kommer att jobba med förberedelserna för fullt så att Biden-Harris-administrationen kan sätta i gång redan första dagen den tar över den 20 januari nästa år.

Joe Biden och Kamala Harris tillsammans med respektive familjer efter segertalen i natt. Foto: Tasos Katopodis/Getty

I sitt tal natten till lördagen, svensk tid, signalerade Biden att hans team inte inväntade det officiella valresultatet för att sätta i gång arbetet.

– Medan vi inväntar det slutliga resultatet vill jag att människor ska veta att vi inte väntar på att få jobbet gjort, sade Biden.

Den som ska leda övergången i Vita huset är Chris Liddell, som är biträdande personalchef i Vita huset.

Varje presidentadministration gör omkring 4.000 politiska utnämningar, av dem behöver cirka 1.200 klartecken från senaten. Det handlar om ministerposter, ambassadörer, myndighetschefer och högt uppsatta rådgivare.

Två källor med insyn hävdar att Biden planerar att presentera sin tolv man stora arbetsgrupp för coronaviruset redan på måndag. Enligt uppgifterna ska den ledas av tre personer: förre generalläkaren Vivek Murthy, David Kessler som tidigare varit verksam i den amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration samt dr Marcella Nunez-Smith vid Yale university, rapporterar CNN.

Vivek Murthy, tidigare generalläkare, förväntas ta plats i Bidens nya arbetsgrupp mot coronaviruset. Foto: Democratic National Convention/TT

Bidens medarbetare har även samlat ihop en grupp på ett 20-tal hälso- och teknologiexperter som ska titta närmare på saker som pandemins utveckling och distribueringen av vaccin, uppger New York Times.

Däremot väntas Biden inte presentera några förslag på ministrar på flera veckor, även om han redan nu sitter på en rad möjliga namn för de flesta toppositionerna. Det kan dröja till Thanksgiving, som inträffar den 26 november, uppger över ett halvdussin personer med insyn i planerna till New York Times.

Övergången kan bli skakigare än normalt.

Det finns klara regler för hur övergången mellan en presidentadministration till en annan ska gå till, men president Trump har hotat vidta rättsliga åtgärder för att bestrida valresultatet. Det finns farhågor om att presidenten inte kommer att vara så samarbetsvillig.

– En lång rättslig strid skulle försena övergången och det kan bli farligt med tanke på utrikespolitiken. Världen står inte stilla medan vi alla fokuserar på valet, säger en republikansk källa i kongressen till Reuters.

Läs mer:

Det vill Joe Biden göra politiskt

Biden vinner presidentvalet – Trump vägrar erkänna sig besegrad