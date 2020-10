Uppgifter: England inför hård stängning under en månad

Den presskonferens som skulle ha hållits klockan 18 på lördagen har skjutits upp till senare i kväll. Detta sedan stora delar av den nya stängning av England som regeringen nu ska ha beslutat om läckt ut.

Uppgifterna om de nya hårda restriktionerna läckte ut i brittiska medier på lördagen och kommer enligt källor till bland andra The Times, The Independent, Sky News och The Guardian att innehålla hårda stängningar från och med torsdag fram till den 2 december. Regeringen har inlett en utredning för att spåra läckan.

De nya hårda restriktionerna kommer sedan Boris Johnson och hans ministrar informerats av sitt vetenskapliga nödlägesråd, Sage, om att viruset kan komma att döda omkring 4.000 människor per dygn under vintern till följd av covid-19 om inga nya åtgärder sätts in. Sammanlagt anser rådet att så många som 85.000 personer kan komma att dö.

I korthet innebär det att alla butiker restauranger, barer och pubar stängs förutom butiker som anses nödvändiga för att samhället ska fungera. Alla utlandsresor stoppas förutom vad som beskrivs som nödvändiga affärsresor.

Familjer förbjuds också från att ta emot andra än familjemedlemmar i sina hem och regeringen förbjuder möten med andra personer inomhus och uppmanar alla som kan att stanna hemma. Olika former av barnomsorg tillhör de verksamheter som undantas.

Till skillnad från den förra stängningen kommer daghem, skolor, universitet och domstolar liksom parlamentet att hållas öppna.

De nya stängningarna innebär att den brittiska regeringen frångår idén om att införa lokala restriktioner som man bland annat har gjort i Liverpool där smittspridningen nu börjar minska efter att hårda restriktioner införts den 14 oktober.

Beslutet om de nya landsomfattande restriktionerna ges i ett läge där Storbritannien passerat en miljon bekräftat smittade och där dödstalen passerat 46.000. På tisdagen nådde antalet döda sin högsta siffra sedan den 27 maj med 367 avlidna och på lördagen registrerades ytterligare 326. Nästan 1.000 personer vårdas på intensivvårdsavdelningar.

Skottlands försteminister Nicola Sturgeon avrådde på lördagen invånarna från att resa till England om det inte är absolut nödvändigt, skriver The Scotsman.

I hela Europa ökar smittotalen och antalet patienter på sjukhusen nu snabbt. De dagliga dödssiffrorna i Europa har stigit med nästan 40 procent jämfört med förra veckan, enligt världshälsoorganisationen WHO. Antalet nya registrerade fall har samtidigt ökat med 30 procent.

På lördagen hade 7.162.575 bekräftat smittade rapporterats in till den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC. 219.228 människor hade då registrerats som avlidna till följd av covid-19. I dessa siffror ingår EU-länderna samt Storbritannien, Norge, Island och Liechtenstein.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen avrådde i fredags från alla icke nödvändiga resor inom Europa och många länder har skärpt restriktionerna.

I onsdags meddelade Frankrikes president Emmanuel Macron att landet stänger på nytt. Partiellt utegångsförbud införs nu från och med fredag och de flesta affärsinrättningar stänger. Men till skillnad från i våras får skolorna fortsätta hålla öppet. De senaste dygnen har Frankrike dagligen registrerat nästan 50.000 nya fall.

Även Tyskland beslutade i onsdags om en månads ”lätt stängning” då bland annat restauranger, barer, biografer och gym kommer att hållas stängda och folksamlingar begränsas till tio personer.

I Spanien infördes nattligt utegångsförbud förra helgen. Resor mellan olika regioner begränsas och folksamlingar får bestå av högst sex personer. Det hälsonödläge som premiärminister Pedro Sánchez utfärdat kan komma att förlängas till maj nästa år.

På lördagen kom också beskedet att Grekland stänger barer, restauranger, gym, biografer och museum från och med 3 november.

Österrikes regering beslutade på lördagen att införa ett nattligt utegångsförbud från klockan 20 på kvällen till klockan 06 på morgonen. Detta sedan antalet bekräftat smittade ökar med 5.349 bara på lördagen. Österrikes kansler Sebastian Kurz säger att de nya restriktionerna införs för att vården inte ska överbelastas och att detta kommer att ”påverka livet på ett dramatiskt sätt”, skriver Kurier.

Alla kulturevenemang och idrottsaktiviteter kommer att stoppas med undantag för professionell idrott. Skolor och daghem kommer att fortsätta hållas öppna men högre undervisning ska genomföras på distans.

Hotell och restauranger stängs och familjer får inte besöka andra familjer.

– Om vi inte gör detta kommer vi att hamna i samma situation som andra länder, sa Kurz.