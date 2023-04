Uppgifter: Hemligt avtal mellan prins William och skandalpress

Logga in

Informationen om avtalet från 2020 har kommit fram i samband med att hans bror prins Harry stämt Murdochs bolag News Group Newspapers (NGN) i ett fall som i veckan tas upp i domstol.

Prins Harry anklagar tidningarna The Sun och numera nedlagda News of the World för att ha använt olagliga metoder, som telefonavlyssning, för att få fram detaljer om hans privatliv från mitten av 1990-talet och fram till 2016.

I en inlaga till domstolen skriver prins Harrys advokater att anledningen till att han inte dragit bolaget inför rätta tidigare är en gammal uppgörelse mellan hovet och NGN, som prinsen fått reda på 2012.

Den ska ha gått ut på att kungligheterna skulle skjuta upp alla rättsliga anspråk innan samtliga övriga processer om telefonhackning var i hamn – för att därefter få en ursäkt vid ett senare tillfälle, skriver The Guardian.

Enligt prins Harry handlade det om att det brittiska kungahuset oroade sig över att kungligheter skulle behöva vittna i rätten om detaljer i privata telefonsamtal. Han refererar i domstolsdokumenten till en händelse 1989 då ett telefonsamtal mellan Charles, då gift med prinsessan Diana, och Camilla läckte till pressen och som satt djupa spår.

Prins Harry med sin fru Meghan Markle. Foto: TT

Prins Harrys advokater hävdar att prins William 2020 gjorde upp med mediebolaget i tysthet och fick en ”väldigt stor summa pengar”. Williams talespersoner har inte kommenterat detta, skriver Reuters.

Någon ursäkt har hovet däremot aldrig fått, enligt prins Harry, som i dokument som skickats in till domstolen berättar om resultatlösa möten med företrädare för Murdoch-bolagen.

NGN har tidigare betalat ut miljontals kronor i fall som rör hackade telefoner. Tabloiden News of the World lades ned 2011 som en följd av avlyssningsskandalen. Angående The Sun hävdar NGN att tidningen inte var inblandad.

Alla de uppgörelser som gjorts innebär att avlyssningsskandalen aldrig tagits upp i domstol, vilket prins Harry nu vill göra.

Murdoch-bolagets försvar gentemot Harry är att han kommer med sina anspråk för sent, och bolaget tillbakavisar att det skulle ha funnits någon uppgörelse med hovet.

