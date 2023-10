Uppgifter: Prigozjins son kan ta över Wagnergruppen

Logga in

Logga in

Den 25-årige Pavel Prigozjin ska enligt källor till Institute for the Study of War, ISW, sitta i förhandlingar med det ryska nationalgardet Rosgvardia om att låta Wagnergruppen återansluta till striderna i Ukraina.

Enligt tankesmedjan skulle Pavel Prigozjin sannolikt leda gruppen under inflytande av den tidigare chefen för Wagners säkerhetstjänst, Mikhail Vatanin. ISW menar att det tyder på en vilja inom Wagnergruppen att föra fram ett alternativ till medgrundaren Andrej Trosjev, som har närmare kopplingar till Kreml. Förra veckan fick Trosjev i uppdrag av president Vladimir Putin att ”övervaka de frivilliga stridsenheterna” i Ukraina, i samband med att tidigare Wagnersoldater återvände för att strida i landet.

Pavel Prigozjin ska ha ärvt såväl motsvarande drygt en miljard kronor som faderns cateringföretag efter att den förre Wagnerledaren och företagaren dog i en flygkrasch i augusti, skriver The Times.

Pregozjin och Putin var tidigare allierade. Foto: Alexei Druzhinin/AP

Dödsfallet inträffade två månader efter att Prigozjin gjort uppror mot landets militärledning. Dlera politiska ledare och experter i väst har bedömt att Ryssland sannolikt ligger bakom kraschen.

Putin och Prigozjin hade tidigare en god relation – Prigozjin fick smeknamnet ”Putins kock” efter att ha tjänat en förmögenhet på restauranger och cateringkontrakt i nära samarbete med Kreml. Trots det beslutade Wagnerledaren att inleda en marsch över den ryska gränsen i juni. Gruppen tog då över militära anläggningar i både staden Rostov vid Don och Voronezj, som ligger ungefär 500 kilometer från Moskva.

Putin har kallat Wagnergruppens uppror för ett förräderi, men har avfärdat alla anklagelser om Ryssland skulle ligga bakom flygkraschen.

Den 25-åriga sonen kontrollerar sedan tidigare flera företag och fastighetskomplex i Sankt Petersburg och har sanktioner riktade mot sig från ett antal länder, däribland USA och Storbritannien. Jevgenij Prigozjin har själv hävdat att sonen stridit med Wagnergruppen i Syrien. Påståendena har inte kunnat verifieras av oberoende källor.

Läs mer:

Storbritannien: Hundratals Wagnersoldater tillbaka i Ukraina

Wagnergruppens blodiga historia – på jakt efter guld och diamanter i Afrika

Anna-Lena Laurén: Prigozjin blev en hjälte i brist på någon bättre