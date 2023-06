Uppgifter: Ryska trupper flyttas och Ukraina planerar paus i offensiven

Ukrainska styrkor hävdar att de återtagit ett åttonde samhälle och på måndagen bekräftade även en Kremltrogen militärkanal att ryska styrkor genomfört en ”organiserad reträtt” från Pjatychatky i södra Zaporizjzjaregionen.

”Under anstormning av överlägsna fiendestyrkor, har ryska styrkor retirerat från Pjatychatky på ett organiserat vis”, skrivs det på militärkanalen Rybars Telegramkonto.

De ukrainska vinsterna gäller mindre samhällen – det var många månader sedan någon av sidorna vann en större stad eller militärstrategiskt avgörande plats.

BBC har besökt en av de befriade byarna, i Donetskregionen.

– Det finns inga civila här. De enda lämningar efter en tidigare civilisation är ett söndersprängt apotek och en mataffär”, säger BBC:s reporter på plats.

Ryssland har ”med största sannolikhet” börjat förflytta trupper från floden Dnjeprs östra bank, enligt brittiska försvarsdepartementets underrättelseuppgifter. Tusentals soldater flyttas till regionen Zaporizjzja och till Bachmut – det lilla samhälle där några av krigets blodigaste strider ägt rum under de senaste månaderna.

Ukrainska soldater i närheten av staden Bachmut. Foto: AFP

Nu kan Ukraina vara på väg att pausa motoffensiven, i alla fall delvis, för att få en chans att se över sin taktik. Institute for the study of war, ISW, bygger sin teori på flera olika källor. Bland annat har en estnisk underrättelsechef, Margo Grosberg, gjort bedömningen att ”vi kommer inte att se någon offensiv under de kommande sju dagarna”. The Wall Street Journal rapporterade liknande uppgifter under helgen.

Det är vanligt att pausa större offensiver, skriver ISW och tillägger att den här pausen inte kommer att innebära slutet på Ukrainas motoffensiv. Institutet har redan tidigare sagt att den stora framryckningen ännu inte skett och att majoriteten av de ukrainska styrkorna ännu inte är inblandade i operationen.

Både Ryssland och Ukraina uppges ha lidit stora förluster sedan motoffensiven inleddes för två veckor sedan. För rysk del rör det sig om de största förlusterna sedan toppen i mars, enligt brittisk underrättelseinformation som The Guardian skriver om.