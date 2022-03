Uppgifter: Ryssland ber Kina om militär hjälp

Ryssland har intensifierat sina attacker mot västliga mål i Ukraina och rentav erkänt att på söndagen ha skjutit missiler mot militärbasen Javoriv cirka 15 kilometer från Polen. Vita husets nationella säkerhetsrådgivare Jake Sullivan har därför inskärpt att vad helst för beskjutning, även oavsiktlig, mot ett Natoland kommer att bemötas med full kraft från försvarsalliansen.

Under natten har amerikanska källor sagt till bland andra Financial Times och New York Times att Ryssland bett om Kinas militära stöd i kriget som enligt FN:s försiktiga uppskattning tagit över 600 civila liv i Ukraina. En talesperson för Kinas ambassad i Washington DC säger sig aldrig ha hört talas om en sådan förfrågan.

Både Kreml och Kiev har uttryckt optimism inför ännu en förhandlingsrunda om fred på måndagen. President Volodomyr Zelenskyj har sagt att han helst vill ha ett toppmöte med sin ryska motpart Vladimir Putin och från Moskva är beskedet att det inte är uteslutet, förutsatt att man ”behöver förstå vad resultatet av ett sådant möte skulle vara”, men Putin själv har inte signalerat någon ändrad inställning.

På den diplomatiska fronten väntas också just Kina och USA mötas i Rom på måndagen, närmare bestämt just Jake Sullivan och hans motpart Yang Jiechi. Från amerikanskt håll är målsättningen att stoppa eventuella tankar på att bistå Ryssland och påminna Peking om att varningarna om Putins ambitioner att invadera Ukraina var välgrundade.

Zelenskyj kommer också att hålla ett anförande inför Europarådets parlamentariska församling på måndagen klockan 11.30, svensk tid. Det extrainsatta sammanträdet kommer efter att den ukrainska presidenten och rådsordförande Charles Michel samtalat om EU:s humanitära bistånd till Ukraina sanktioner och ett framtida medlemskap i unionen.