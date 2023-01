Uppgifter: Tyskland levererar stridsvagnar till Ukraina

Under veckorna som gått har pressen på Tyskland att leverera stridsvagnar till Ukraina ökat. Försvarsminister Boris Pistorius lovade under tisdagsmorgonen att ett besked skulle komma under de närmaste dagarna.

Nu rapporterar bland andra den tyska tidningen Der Spiegel och nyhetssajten Politico att regeringen i Berlin fattat beslut om att leverera stridsvagnar av modellen Leopard 2, och att låta andra länder som äger de tysktillverkade stridsvagnarna skicka dem till Ukraina. Politico skriver att Tysklands förbundskansler Olaf Scholz väntas offentliggöra beslutet när han talar inför den tyska förbundsdagen under onsdagen.

Enligt tidningen Der Spiegel kommer Tyskland att skicka minst 14 stridsvagnar, som i dag tillhör den tyska försvarsmakten. På längre sikt ska även den tyska industrin kunna leverera Leopard 2-stridsvagnar.

Den amerikanska tidningen Wall Street Journal skriver att även USA planerar att skicka stridsvagnar, av modellen Abrams M1, till Ukraina. Enligt tidningen är leveranserna en del av en diplomatisk överenskommelse mellan amerikanerna och tyskarna. Under förra veckan spreds uppgifter om att den tyska förbundskanslern vägrade skicka stridsvagnar till Ukraina om inte USA gjorde samma sak. Colin Kahl, statssekreteraren i USA:s försvarsdepartement Pentagon, har tidigare sagt att det finns flera utmaningar med att använda Abrams-stridsvagnar i Ukraina. Stridsvagnarna är bland annat svåra att manövrera, och kräver stora mängder bränsle, enligt statssekreteraren.

– Det är inte det lättaste systemet att hantera, sa Colin Kahl till pressen efter att han besökt Kiev under förra veckan.

Kritiken mot den tyska regeringens tvekan har varit hård. Under förra veckan hotade Polens premiärminister Mateusz Morawiecki med att landet skulle skicka Leopard 2-stridsvagnar oavsett om Tyskland gav sitt godkännande eller inte. På måndagskvällen sa Ukrainas ställföreträdande utrikesminister, Andrij Melnyk, att regeringen i Berlin måste fatta ett beslut.

– Nu räcker det med diskussioner och undersökningar, nu måste Tyskland äntligen leverera stridsvagnar – och skapa en global stridsvagnsallians, sa politikern till DN.

Den socialdemokratiska förbundsdagsledamoten Johannes Arlt, som sitter i det tyska försvarsutskottet, har försvarat partiet mot kritiken.

– Medierna ger intryck av att alla vill ha mer vapenleveranser. Men i själva verket är befolkningen väldigt splittrad, sa han till DN på måndagen.

Förbundsdagsledamoten, som är utbildad officer, varnade dessutom för att Tyskland skulle försvaga sitt eget försvar om de skickade stridsvagnar till Ukraina. För att stridsvagnarna ska kunna göra skillnad på slagfältet behöver landet få ett stort antal, betonade Johannes Arlt.

– Om vi vill ha en hållbar lösning skulle det vara minst 150, helst 200, säger han.

Polen och Finland hör till de länder som äger Leopard 2-stridsvagnar och som sagt sig vara beredda att skicka dem till Ukraina. Hur många som kommer att levereras, och när det kommer att ske, återstår att se. Andrij Melnyk säger till DN att varje Leopard-stridsvagn som kan levereras skulle göra skillnad.

– Snabba leveranser skulle innebära ett äkta genombrott, som skulle ge den ukrainska armén möjlighet att genomföra en bred motoffensiv i början av året, och befria alla ockuperade områden under 2023. Det skulle – utan att överdriva – vara vår räddning.

Texten uppdateras.