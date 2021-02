USA är tillbaka i Parisavtalet: ”Signalen är viktig”

– Det är fantastiskt. Det är ett enormt styrkebesked att världens länder är samlade igen och att USA inte bara går in igen utan även vill vara med och höja ambitionerna, säger Björn-Ola Linnér, forskare i klimatpolitik och professor vid Linköpings universitet.

– Såväl president Joe Biden som klimatsändebudet John Kerry har varit tydliga med att det behövs en fundamental omställning av världsekonomin och att det krävs krafttag av politiker för att nå klimatmålen.

USA:s frånvaro från Parisavtalet blev bara en parentes på drygt tre månader. Landet trädde ur avtalet den 4 november 2020, dagen efter presidentvalet. Utgången av valet var då fortfarande oklar men Biden segrade och har rivstartat klimatarbetet. Redan första dagen på jobbet skrev han under beslutet att USA skulle tillbaka i Parisavtalet.

– Som Amanda Gorman uttryckte det i sin dikt vid Bidens installation ”When day comes we step out of the shade”. Det är hoppingivande, men vad det innebär i praktiken återstår att se, säger Björn-Ola Linnér.

USA är världens största ekonomi och världens näst största utsläppsland med närmare 15 procent av de globala utsläppen, endast Kina är värre med cirka 28 procent. Att USA är med i det globala klimatarbetet är avgörande.

– Signalen är viktig, men effekten kommer att ebba ut snabbt om de inte matchar det med en nationell handlingsplan, NDC, som ligger i linje med de kraftfulla ord president Joe Biden och John Kerry har levererat.

Precis som alla andra länder i Parisavtalet måste USA leverera ett nationellt åtagande, NDC. Till årets stora klimatmöte COP26 i Glasgow i november ska länderna lämna in nya och mer ambitiösa NDC:er.

Den 22 april kommer Joe Biden att bjuda in de största utsläppsländerna till ett internationellt klimatmöte, och till dess är det utlovat att landet också ska presentera en ny och mer ambitiös NDC.

Klimatfinansiering är en viktig del av det internationella klimatarbetet och även där spelar USA en viktig roll. Trump drog tillbaka motsvarande 18 miljarder kronor, som var utlovade sedan tidigare.

– Bidenadministrationen har lovat att leva upp till tidigare löften om klimatfinansiering igen. Det kommer också att vara en viktig signal och sätta press på andra länder att vara med och bidra till klimatomställningsfonderna, Björn-Ola Linnér.

Pressar USA:s återinträde länder som Australien som bromsar klimatarbetet?

– Jag tror att de kommer att sättas under en enorm press för att ändra sin nuvarande hållning om USA håller fast vid att de kommer att använda sina diplomatiska resurser för att trycka på. Men sedan får vi se hur mycket de kommer att påverkas.

USA:s återinträde i Parisavtalet uppmärksammas och firas vid öppningsceremonin för en digital global klimatkonferens som anordnas av USA:s FN-kommitté på fredagskvällen svensk tid. Då kommer bland andra FN:s generalsekreterare António Guterres och USA:s klimatsändebud John Kerry att tala.