USA återupptar bistånd till Palestina

Under president Donald Trump drogs den ena efter den andra formen av bistånd in. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och Trumps ambassadör i Jerusalem, David Friedman, övertygade presidenten att president Mahmud Abbas skulle bli mer medgörlig under förhandlingar om han inte tog den amerikanska hjälpen för given.

Relationerna Washington-Ramallah urartade hastigt efter Trumps besök i regionen våren 2017. Under ett möte med Trump visade Netanyahu en video med president Abbas. Enligt Netanyahu visade sekvensen hur Abbas förespråkade mord på israeliska barn. Trumps egna experter varnade honom för att videon var en förfalskning. Men Trump trodde Netanyahu och när han träffade Abbas nästa dag i Betlehem kallade han honom ”terrorist”.

Strax efteråt ställde Trump in USAs stöd till FN:s flyktingorgan i regionen, UNRWA, som driver de flesta palestinska flyktingläger. USA:s årliga bidrag på 370 miljoner dollars var stommen i UNRWA:s budget. Under 2018 lät Trump stänga självstyrets ambassad i Washington och ströp betalningarna till USAID:s (USAs motsvarighet till svenska SIDA) projekt på Västbanken, liksom till de bägge största palestinska sjukhusen i Jerusalem, Muqased och Augusta Victoria.

2019, stick i stäv med Pentagons och den israeliska militärens rekommendationer, upphörde USA:s stöd på 75 miljoner dollars om året till de palestinska säkerhetsstyrkorna. I januari 2020 presenterade Trump en egen fredsplan, enligt vilken en tredjedel av Västbanken skulle bli en del av Israel. Planen skrotades i somras sedan De förenade arabemiraten ställt detta som villkor för normaliseringen med Israel.