USA beordrar nödhjälp för ensamkommande barn

Omkring 8.800 ensamkommande barn finns just nu på myndigheternas anläggningar och fler anländer till USA varje dag.

USA:s regering har kritiserats för att barnen under lång tid förvaras på överfulla inrättningar och enligt Alejandro Mayorkas, minister för inrikes säkerhet, sätts nu Fema in för att under en tre månader lång insats se till att barnen får skydd och sedan skickas vidare till personer som kan ta hand om dem, vanligtvis släktingar som redan bor i USA.

”Sedan april 2020 har antalet passeringar över gränsen ökat på grund av pågående våldsamheter, naturkatastrofer, brist på livsmedel och fattigdom i den norra triangeln av Centralamerika,” skriver Departementet för inrikes säkerhet i ett uttalande.

Norra triangeln syftar på en region bestående av länderna Guatemala, El Salvador och Honduras.