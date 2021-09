USA: Fjärde vågen kan nå sin topp i mitten av september

Smittkurvan i USA har pekat brant uppåt sedan slutet av juni då 12 000 nya personer per dygn rapporterades smittade. I dag har siffran närmat sig 190 000 per dygn. Också antalet personer som avlider till följd av covid-19 ökar kraftigt efter att i början av juli ha legat kring 240 – nu räknas antalet döda till mellan 1 400 och 1 500 per dygn.

Trots att 52,9 procent av USA:s befolkning nu är fullt vaccinerade och 62,2 procent har fått minst en dos fortsätter alltså smittspridningen. Detta innebär att mer än var tredje person står utan skydd mot viruset. Något som kan förklara ökningen säger Johan Giesecke, tidigare statsepidemiolog mellan åren 1995 och 2005:

– I och med att så många fortfarande inte har vaccinerat sig så stiger även antalet smittade och därmed riskerar också fler att avlida.

Och antalet nya som smittas växer i nästan varje del av USA, konstaterar Washington Post i en artikel. Men dödsfallen står främst att finna i de delar av landet där vaccinationsnivån är lägre, vilket är tydligast i sydöstra USA. Bäst har delstaterna Vermont, Alaska, Rhode Island, South och North Dakotas, Maine och New Hampshire klarat sig plus Washington DC. De flesta av delstaterna har höga vaccinationssiffror eller många tidigare smittade som därmed blivit immuna.

Värst drabbat är Florida som trots en relativt hög vaccintäckning med 53 procent fullvaccinerade, ser hur sjukhusen fylls av svårt sjuka. I de flesta fall personer som inte är vaccinerade. Siffror från den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC visar att det går 16 ovaccinerade patienter på varje vaccinerad sett till hela riket, skriver CNN.

Trycket på vården gör att en rad sjukhus rapporterar att de nu är nära sin maxkapacitet och att det är personer yngre än 65 år som vårdas på intensivvårdsenheterna. Bland dem flera gravida unga kvinnor.

Ambulanser vid ett sjukhus i Georgia, en delstat där antalet covidfall ökat markant senaste tiden. Foto: Scott Rogers/The Times/AP

I Georgia rapporterar ett sjukhus att man nu börjat planera för att lägga patienter i korridorer och konferensrum. I Idaho fanns för några dagar sedan bara fyra lediga intensivvårdsplatser av delstatens sammanlagt 400.

Krisen är tydlig också i Alabama, Texas och Arkansas som liksom Georgia och Florida har mindre än 10 procent lediga platser. Central Florida Disaster Medical Coalition har köpt in 14 mobila bårhus för att klara trycket.

– Ingen av covidpatienterna hade vaccinerat sig, sa Idahos guvernör Brad Little till CNN efter att ha besökt det nästan fullbelagda sjukhuset i delstatshuvudstaden Boise.

En studie publicerad av CDC i slutet av augusti visar att en ovaccinerad person löper 29 gången högre risk att hamna på sjukhus än en person som vaccinerat sig, skriver CNBC.

Och den nya vågens motor är det mänskliga beteendet, säger David Wesley Dowdy, epidemiolog vid Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health till Washington Post:

– Den drivande kraften är hur vi människor beter oss, hur folk interagerar med andra och vilket riskmedvetande man visar. Och dessa faktorer är mycket svåra att förutsäga, säger Wesley Dowdy.

I en ny rapport publicerad av Institute for Health Metrics and Evaluation den 25 augusti skriver forskarna att deltavariantens genomslag i USA kommer att fortsätta att skörda liv för att nå sitt maximum i mitten av september.

Forskarna skriver också att variantens påverkan på ett samhälle inte går att förklara med att människor skyddar sig med munskydd eller rör sig mindre. I stället handlar det mer om att det inte längre finns nya friska att smitta.

Sedan pandemins början har 665 000 människor mist sina liv till följd av covid-19 i USA, enligt siffror från Worldometer.