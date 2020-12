Nathan Shachar: Indignerad reaktion i Turkiet efter USA:s besked om sanktioner

USA: s beslut att utlysa sanktioner mot de turkiska militärindustrierna är ”ett svårt misstag som kommer att skada relationerna mellan de bägge Nato-allierade”, heter det i en kommuniké från UD i Ankara på måndagskvällen.

De amerikanska åtgärderna stöder sig på en lag från 2017 om repressalier mot ”USA:s motståndare”. Redan i fjol ville kongressen tillämpa lagen mot Turkiet för dess inköp av det ryska luftvärnssystemet S-400, som Nato betraktar som en fara för västliga vapensystem. Men Donald Trump har – i detta liksom i mycket annat – vid flera tillfällen blockerat bestraffningar mot den turkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan.

Sanktionsbeslutet tillkännagavs på Twitter av utrikesminister Mike Pompeo i bryska ordalag: ”Trots våra varningar har Turkiet köpt och testat S-400 … Vi kommer inte att tolerera transaktioner av denna art med Rysslands försvarssektor”. Pompeo uppmanade Turkiet att ”lösa S-400-problemet genast”.

De aviserade sanktionerna riktas mot tre höga ämbetsmän vid SSB, de turkiska militärindustrierna. Vd Ismail Demir och två andra chefer kommer inte att kunna ansöka om visum till USA och inte inneha bankkonton där. Långt mer smärtsamma blir dock sanktionerna mot SSB.s verksamhet. Turkiet, som har en stor och växande militärindustri, kommer inte att kunna exportera vapen som innehåller amerikansk teknologi och amerikanska komponenter. Detta påverkar både utvecklingen och försäljningen av Turkiets pilotlösa flygplan Bayraktar, som haft stor framgång både i Libyen och i Nagorno-Karabakh.

Den ryske utrikesministern Sergej Lavrov fördömde USA:s steg:

– Det här är ännu ett exempel på landets arrogans inför internationell lag.

Turkiets ståndpunkt är att det ansökt om att köpa in det amerikanska luftvärnssystemet Patriot, men att USA begärt för mycket betalt. Men saken har en annan sida: det turkiska flygvapnet spelade en viktig roll under kuppförsöket mot Erdogan sommaren 2016, då USA-byggda F-16 plan bombade regeringsbyggnader i Ankara. Erdogan, ser det ut, har sedan dess velat ha ett luftförsvar som inte är integrerat vare sig med Nato eller med det egna flygvapnet, där den USA-vänliga Gülen-sekten haft stort inflytande. Gülenister spelade av allt att döma en huvudroll under kuppförsöket.

En kännbar bestraffning för den ryska affären har redan drabbat Turkiet: Superflygplanet F-35, som Turkiet var med att utveckla och producera, kommer inte att levereras till det turkiska flygvapnet förrän landet monterar ned sina S-400 batterier. F-35 syns inte på vanliga radarskärmar, och ryska vetenskapsmän arbetar hårt på att ändra på detta. Radarn till S-400 anses vara den mest avancerade i världen, och Nato vill inte att några F-35 skall komma i närheten av det ryska systemet