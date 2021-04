USA manar till besinning i Jerusalem

Under fredagen kom tiotusentals muslimer från Israel och Västbanken till Jerusalem för att be på Tempelberget. Under fastemånaden ramadan anses bönen i al-Aqsamoskén som en speciell trosgärning. Efter att muslimerna lämnat den gamla staden började en ström av ortodoxa judar i motsatt riktning, från de ortodoxa kvarteren till Klagomuren, det forntida judiska templets västra sida. De bedjande följdes genom den gamla stadens trånga gränder av stora och tungt beväpnade polisuppbåd.

Den pågående våldsvågen utlöstes då arabiska tonåringar i början av veckan attackerade religiösa judar på olika platser i staden. Angreppen filmades, delades på nätet och inspirerade fler attacker. De skyldiga greps snart, men harmen över det oprovocerade våldet gav den antiarabiska Lehavarörelsen vind i seglen och skapade gehör för dess appeller.

Lehava (”flamman”) kallade under fredagen sina anhängare till Jerusalem för att ”visa araberna vem som bestämmer” i staden. Rörelsen är mest känd för kyrkobränder och för sin kampanj mot judisk-arabiska blandäktenskap, men dess medlemmar brukar också överfalla ensamma araber. Arabiska nätsajter kallade muslimska ungdomar till staden för att ”försvara den” mot Lehava. Också judiska antirasister anslöt sig till motdemonstrationerna.

– Det är förargligt att Lehava måste tillåtas demonstrera mitt under denna eldfängda period, men det är demokratins pris, säger Arik Vardi, en pensionerad israelisk polis, till DN.

Ett av offren för Lehava-organisationens härjningar var shejk Jamal al-Ubrani från beduinstaden Rahat i södra Israel, en muslimsk ledare känd för sina insatser för judisk-arabiskt samförstånd, som kommit för att bedja i al Aqsamoskén. Hans bil omringades och slogs sönder av ett trettiotal personer med tillhyggen, och shejken, hans hustru och hans dotter undsattes av poliser i sista ögonblicket.

– De ropade ”Död åt araberna”. Jag trodde det var vår sista stund.

Strax efteråt spärrade polisen vägen för Lehavas aktivister då de närmade sig den arabiska stadsdelen Sheikh Jarrakh.

Ett tecken på situationens allvar är USA:s beslut att låta ambassaden i Jerusalem utfärda en skarpt hållen kommuniké, på arabiska och hebreiska, med adress till parterna och den israeliska regeringen. Där sägs bland annat att USA väntar sig att alla avstår från våld och att myndigheterna måste garantera allas säkerhet. Sådana tongångar från USA markerar en skarp kontrast till rutinerna under Donald Trump, som aldrig kritiserade Israels agerande i Jerusalems arabiska del.

Oroligheterna utspelas mot bakgrund av sonderingarna inför nästa israeliska regeringsbildning, där premiärminister Benjamin Netanyahu måste vinna islamistpartiet Ra’ams medverkan för att kunna upprätta en högernationalistisk regering. Han måste samtidigt vinna stöd från judiska extremistpartier som är nära lierade med Lehava – ett akrobatnummer som han hittills gått bet på.

En annan faktor som hettar upp temperaturen i den eldfängda staden är nästa månads palestinska parlamentsval. Den palestinska allmänheten är övertygad om att president Mahmoud Abbas, sporrad av Israel, vill avlysa valet.