USA-myndighet: Ytterligare 100.000 indirekt döda under pandemin

Rapporten från den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC höjer antalet döda från drygt 200.000 till strax under 300.000 i USA. Det skriver myndigheten i en rapport på onsdagen.

Enligt CDC hade 216.025 personer avlidit till följd av covid-19 till och med den 15 oktober, men, skriver rapportförfattarna, ”detta är sannolikt en för låg siffra då det gäller pandemins påverkan på dödligheten i stort.”

Enligt CDC har ytterligare 198.081 extra dödsfall inträffat från slutet av januari till den 3 oktober. De flesta av de som avlidit i förtid är i åldrarna 25 till 44 år och främst inom den latinamerikanska delen av befolkningen.

Dödsfallen i åldersgruppen 45 till 64 år har ökat med 15 procent och i gruppen 65 till 74 med 24 procent. Men det är i gruppen yngre, mellan 25 till 44 år, som ökningen är störts – 26,5 procent. Och kraftigast har den varit bland icke-vita amerikaner, visar rapporten.

Överdödligheten har varit särskilt stor sedan i mars.

– Detta är en av flera studier och slutsatsen är att betydligt fler amerikaner dör under den här pandemin än vad vi kan läsa i tidningarna, säger Dr. Steve Woolf, tidigare chef för Center on Society and Health vid Virginia Commonwealth University till New York Times.

– Vi kommer sannolikt att överstiga 400.000 extra dödsfall innan året är slut.

Rapportens författare, Dr. Paul Sutton, säger till tidningen att pandemin har ”en enorm påverkan på antalet döda i landet”.

USA visar en stadig ökning av antalet smittade i alla delstater utom två. Det rapporterade Världshälsoorganisationen WHO på onsdagen. Tio delstater uppvisar rekord när det gäller antalet covid-19-sjuka som vårdas på sjukhus.

– Fallen ökar särskilt kraftigt i Mellanvästern och i Klippiga bergen, sa Carissa Etienne, chef för den panamerikanska hälsoorganisationen PAHO vid en presskonferens på onsdagen.

– Att bekämpa den här pandemin är inte något man gör en gång, vi måste hela tiden vara beredda på att det kommer tillbaka.

USA har hittills redovisat drygt 8,2 miljoner smittade, enligt Johns Hopkins-universitets statistik och drygt 8,5 miljoner enligt Worldometers.

New York registrerade fler än 2.000 nya fall med coronasmittade vilket är den högsta siffran sedan maj.

I Boston stängde myndigheterna samtliga kommunala skolor under onsdagen och övergick till distansundervisning.

På tisdagen redovisade USA 60.315 nya fall vilket överstiger de senaste sju dagarnas medelvärde på 59.527 fall. 933 personer har haft bekräftats avlidna de senaste 24 timmarna.

– Det ser ut som om vi kommer att uppleva en mycket svår höst och vinter, sa USA:s främste smittskyddsexpert Dr. Anthony Fauci i en intervju på onsdagen.