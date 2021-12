USA-trupper slutar strida i Irak

Beskedet om den amerikanska nedtrappningen gavs på torsdagen av Iraks säkerhetsrådgivare Qassem al-Aaraji.

Men det återstår att se vilken praktisk betydelse beslutet har. USA har för närvarande omkring 2 500 soldater i Irak, fördelade på fem baser.

Den amerikanska militären kommer att vara kvar i landet, men inte i stridande funktion. I stället kommer de att ägna sig åt träning och rådgivning, uppger al-Aaraji.

Att USA har militär i Irak har länge varit en het inrikespolitisk fråga i landet. Inflytelserika grupper, bland dem de miliser som får stöd av Iran, kräver en fullständig amerikansk reträtt från Irak, på samma sätt som USA lämnade Afghanistan i augusti i år.

Washington har motiverat närvaron i Irak med att terrorgruppen IS inte är helt nedkämpad och att IS utgör ett direkt hot mot USA. Ur den synvinkeln är det märkligt att beslutet om att lägga ned vapnen kommer just nu, eftersom IS just nu trappar upp sin terror i Irak.

För bara en vecka sedan dödades minst tio människor i Makhmour i norra Irak när IS attackerade kurdiska peshmergasoldater och civila.

När IS utropade sitt ”kalifat” i juni 2014 behärskade terrorgruppen minst en tredjedel av Irak. Nu har det gått två och ett halvt år sedan det sista stycket av IS territorium återtogs. Men enligt en FN-rapport finns ännu uppemot 10 000 IS-terrorister kvar i Irak och Syrien, där de gömmer sig i diverse motståndsfickor.

Enligt säkerhetsbedömare handlar det amerikanska beskedet mer om att tona ned närvaron i Irak, utan att för den skull lämna landet helt. En fullständig reträtt skulle stärka USA:s ärkefiende Iran, som ökar sitt inflytande i Irak alltmer.