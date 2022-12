USA:s utrikesminister: Övertygad om att Sverige snart är med i Nato

Sveriges utrikesminister Tobias Billström och Finlands utrikesminister Pekka Haavisto hade på torsdagen ett flera timmar långt möte med utrikesminister Blinken på det amerikanska utrikesdepartementet i Washington.

På presskonferensen efteråt betonade Blinken att Finland och Sverige är redo att ta steget in i Nato och att de båda nordiska länderna kommer att bidra både med militär kapacitet och starka värderingar till försvarsalliansen.

– Genom historien har USA betraktat Sverige och Finland inte bara som partner utan också som vänner. Så, Pekka, Tobias, mina vänner. Vi är så stolta att stå med er när ni förbereder er för detta viktiga steg och gå med som allierade i Nato, sa han.

Problemen med motståndet från Turkiet har uppmärksammats i amerikanska medier. Soner Cagaptay, som är Turkietexpert vid Washington Institute for Near East Policy, säger till Washington Post att Vita huset kan få gripa in i sista stund.

Antony Blinken. Foto: Drew Angerer/AFP

På pressträffen svarade Blinken diplomatiskt på frågorna om huruvida USA behöver göra mer för att övertyga Turkiet om att godkänna de båda nordiska länderna.

– Det är inte en bilateral fråga mellan Turkiet och USA och det kommer inte att bli det, sa han.

– Men det finns ett överväldigande stöd från USA och inte bara från mig och från presidenten utan också den amerikanska kongressen.

Både Antony Blinken och hans svenska kollega Billström hänvisar till arbetet med villkoren i det memorandum som undertecknats av Sverige, Finland och Turkiet.

– Min uppfattning är att vi är väldigt nära den tidpunkt när det turkiska parlamentet bör kunna ratificera men vi är inte riktigt där än, säger Tobias Billström till svenska journalister utanför det amerikanska utrikesdepartementet.

Sveriges utrikesminister Tobias Billström möter svenska journalister utanför det amerikanska utrikesdepartementet i Washington. Foto: Karin Eriksson

Vid nyår blir Sverige även ordförandeland i EU. Då kommer Rysslands krig att ligga högt på agendan. Utrikesminister Tobias Billströms budskap i Washington är EU ska stå sida vid sida med USA. På presskonferensen tackade han både politikerna och det amerikanska folket.

– Vi har framfört hur viktigt det är att vi från EU:s sida också steppar upp och erkänner det jättestora stöd som USA har lämnat till Ukrainas sida. Vi inser att vi måste matcha det arbetet från EU:s sida, säger Billström till DN.

Efter årsskiftet sker också en förändring i Washington: Republikanerna tar över majoriteten i representanthuset i den amerikanska kongressen, efter en knapp seger i mellanårsvalet för en månad sedan.

Flera ledamöter från Trumpfalangen vill stoppa biståndet till kriget i Ukraina. Den republikanska talmanskandidaten Kevin McCarthy har gjort klart att det inte blir några ”inblanko-checkar” till Kiev.

Republikanernas talmanskandidat Kevin McCarthy. Foto: Alex Brandon

Men Tobias Billström gör bedömningen att USA:s engagemang för Ukraina förblir starkt.

– Efter samtal med republikanska senatorer kan jag säga att det finns, precis som i alla partier, olika uppfattningar. Men det viktiga är ju att hålla fokus på det centrala: USA har lämnat ett mycket stort substantiellt militärt och finansiellt stöd och Ukraina vinner segrar på slagfältet vilket i sin tur visar att det som skickas till Ukraina gör nytta, säger han.