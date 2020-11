Utegångsförbud och skolstängningar – så hanterar Europas länder en ökad smittspridning

Över 325.000 personer har dött i covid-19 i Europa och myndigheter fruktar att antalet smittade och döda kommer att fortsätta öka under vintern.

Utvecklingen har satt hård press på sjukvården i flera länder. Frankrike, ett av de värst drabbade länderna i EU, registrerade uppemot 50.000 smittade per dag i början av november. I Paris används över 90 procent av intensivvårdsplatserna. Även i Belgien och Nederländerna är läget pressat. Där har sjukhus tvingats skicka patienter som behöver intensivvård till sjukhus i Tyskland, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Österrikes förbundskansler Sebastian Kurz talade klarspråk vid presskonferensen i slutet av förra veckan.

– Träffa ingen! Varje social kontakt är en för mycket, sa han, och meddelade att landet går in i en andra lockdown.

Från och med i dag, tisdag, stängs skolor och affärer i Österrike. Undantag gäller för matbutiker och apotek. Utegångsförbud råder, vilket innebär att det endast är tillåtet att lämna bostaden för att köpa mat, läkemedel och för att motionera. Personer som bor ensamma får välja ut en person att träffa.

I slutet av förra veckan meddelade Österrikes förbundskansler Sebastian Kurz att landet vidtar skarpa åtgärder för att bromsa smittspridningen. Foto: AP

Österrike hör till de land i Europa som under de senaste två veckorna haft flest antal bekräftade fall av covid-19 per 100.000 invånare. Enligt siffror från Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, ligger även Schweiz och Tjeckien högt upp på listan, samt små länder som Andorra och Luxemburg. Flera länder, däribland Spanien, har under november registrerat de högsta dödstalen per dag sedan i våras.

I början av månaden gick Världshälsoorganisationen WHO ut med en varning för en kraftig ökning av smittspridningen i Europa. WHO:s Europachef Hans Kluge beskrev ett explosionsartat förlopp, där dödligheten stiger ”undan för undan”.

Flera länder har valt att skärpa sina åtgärder för att dämpa ökningen av smittspridningen. I Tyskland råder sedan början av november vad tyska medier kallar en ”halv-lockdown”. Pandemins andra våg har slagit hårt mot landet, som under två veckor sett antalet bekräftade fall av covid-19 stiga med en kvarts miljon.

Förbundskansler Angela Merkel vill nu se krav på munskydd i landets skolor, karantän i minst fem dagar för personer med förkylningssymtom och att skolbarn enbart ska få träffa en kompis på fritiden. Under måndagseftermiddagen höll Merkel ett maratonmöte med Tysklands olika förbundsländers ministerpresidenter, som inte kunde enas om förslagen. Diskussionerna kommer att återupptas under nästa vecka.

Siffror från Europeiska smittskyddsmyndigheten visar att Storbritannien, Italien, Frankrike, Spanien och Ryssland är det länder i Europa som rapporterat flest dödsfall. Storbritannien hittills haft högst antal dödsfall – 52.000. Experter varnar, enligt nyhetsbyrån Reuters, för att dödstalen i landet kan komma att stiga till över 80.000.

Jonathan Van-Tam, biträdande chefsläkare i England, säger att äldre personer ska prioriteras när vaccinationer kan påbörjas. Foto: AFP

Nyligen kom beskedet att läkemedelsproducenterna Pfizer och Biontech utvecklat ett vaccin som i studier visat sig ha stark skyddseffekt mot covid-19. EU har tecknat ett avtal med bolagen om att få köpa 200 miljoner doser.

Brittiska The Guardian rapporterade i förra veckan att den biträdande chefsläkaren Jonathan Van-Tam tror att viss vaccination kan påbörjas före jul. Även i Tyskland vill förbundskansler Angela Merkel att förbundsländerna ska ha en vaccinationsstrategi redo inom fyra veckor.

Till Sverige kan den första leveransen av coronavaccin komma i januari, sa vaccinsamordnaren Richard Bergström nyligen till DN. Tre miljoner svenskar – äldre, personer i riskgrupp och vårdpersonal – beräknas vara prioriterade. Förhoppningen är att dessa ska kunna vaccineras under det första halvåret.

Hur länge en person som vaccineras är immun är dock i nuläget oklart.

– Det vet vi inte än, man får göra försöken stegvis, säger Richard Bergström till DN.