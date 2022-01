Utredning visar: Branddörrar fungerade inte vid dödliga New York-branden

Enligt New Yorks borgmästare Eric Adams ska branden ha startat i ett portabelt element i ett badrum i en etagelägenhet som sträckte sig över den andra och tredje våningen. Händelsen utspelade sig vid 11-tiden på söndagen, lokal tid, i ett 19 våningar högt lägenhetshus som ligger i stadsdelen The Bronx i New York.

Kraftig brandrök ska ha spridit sig hela vägen upp till den översta våningen i byggnaden, vilket enligt räddningstjänsten ska ha orsakat de flesta dödsfallen.

Brandinspektör Daniel Nigro säger i ett tidigt skede av utredningen att lägenhetens ytterdörr, samt en dörr på 15:e våningen, som skulle ha stängts automatiskt när branden tog fart, stod vidöppna och möjliggjorde för den giftiga röken att sprida sig i trapphuset.

17 personer dog, varav åtta barn, vilket är en nedskrivning från det tidigare dödstalet 19. Många boende vårdas fortfarande på sjukhus, varav flera med svåra skador. Räddningstjänsten klassar branden som en av de värsta i New York på över 30 år och borgmästare Eric Adams befarar att dödstalet kan komma att stiga.

De bristfälliga branddörrarna har enligt Glenn Corbett, professor i brandvetenskap på John Jay College i New York, spelat en avgörande roll i det dödliga utfallet.

– Det är ganska förbluffande att en dörr som brister i funktion kan leda till så många dödsfall, men det är verkligenheten här; en dörr spelade en avgörande roll för brandens spridning och för att rök och hetta skulle kunna spridas vertikalt i byggnaden, säger han till AP.

För nybyggda bostadshus i New York City finns ett krav på att byggnaden utöver brandvarnare och brandsäkra ytterdörrar även ska vara utrustad med sprinklers och brandsäkra innerdörrar. Men eftersom att äldre bostadshus inte omfattas av reglerna var den 19 våningar höga byggnaden med 120 lägenheter endast utrustad med brandvarnare och brandsäkra ytterdörrar. Flera försök har gjorts för att ändra kravet men hittills har inget förslag gått igenom.

Företaget som äger byggnaden, säger i ett uttalande att de är ”förkrossade över den ofattbara förlusten av liv” och att de samarbetar med brandkåren fullt ut för att underlätta i arbetet.

En talesperson för företaget säger att låset på lägenhetens ytterdörr kontrollerades så sent som i juli och att dörren fungerade vid reparationen.

Läs mer:

En av de värsta bränderna i New York på över 30 år.

Martin Gelin: De värsta bränderna drabbar de fattigaste områdena