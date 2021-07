Vaccinet väcker minnen av övergrepp i södra USA

Församlingen i Bethel Missionary Baptist Church i Tuskegee ska prisa Gud, men pastor KG Jones börjar med att lovorda vaccinet.

När församlingen sjungit ”I Shall Wear A Crown” går han fram till predikstolen.

– Om ni har följt nyheterna vet ni att delstaten Alabama ligger långt efter resten av nationen. En del folk säger att de inte vill ta vaccinet. Jag uppmanar er att ta det. Vi vill lägga den här pandemin bakom oss. Vi vet att vi har drabbats.

– Jag ber er. Snälla, snälla, vaccinera er.

Gudstjänsten filmas och sänds på Facebook, som varje söndag under pandemin. Men några av församlingsmedlemmarna har vågat återvända till kyrkan, som ligger vackert i grönskan norr om centrum av den annars lite nedgångna småstaden Tuskegee.

Besökarna sitter glest utspridda i kyrkbänkarna. Alla är afroamerikaner.

Linda Masha i kyrkbänken i Bethelkyrkan i Tuskegee. Foto: Eva Tedesjo

Linda Masha, en äldre dam i aprikosrosa söndagsdräkt, har höger sida av den åttonde raden för sig själv. Hon är pensionerad fabriksarbetare, mamma och mormor.

Hon berättar att hon har gått på många begravningar under det senaste året. Ändå var hon skeptisk när hon fick erbjudande om att ta vaccinet mot covid-19.

– Jag lyssnade på vad andra sa. Och så var det historian. När man förstår hur grymt svarta människor har behandlats så är det nog normalt att tveka. Du vet, de vill kanske experimentera på oss igen, säger hon.

Foto: Eva Tedesjo

Kampen mot covid-19 har varit Joe Bidens högsta prioritet som ny president. Vårens massvaccineringar i USA kan beskrivas som en succé. Två tredjedelar av alla vuxna amerikaner har fått minst en spruta. Men landet nådde inte fram till Vita husets vaccinmål för nationaldagen: Att 70 procent av den vuxna befolkningen skulle ha fått minst en dos fram till den 4 juli.

Det går allt mer trögt att få ut vaccinet. Delstater som Alabama i den amerikanska södern drar ned statistiken. Här har omkring hälften av medborgarna tagit den första sprutan.

Delstater med lägst vaccinationsfrekvens Grafik: DN Källa: https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/covid-19-vaccine-doses.html

– Kanske når vi 70 procent någon gång. Men vi är inte i närheten nu, säger Karen Landers, som är läkare och talesperson för hälsomyndigheten i Alabama.

Hon konstaterar att delstaten har drabbats hårt av pandemin, med hög belastning på sjukvården. Det har varit svårt att få alla i befolkningen att ta till sig påbud om munskydd och rekommendationer om att hålla avstånd och undvika folksamlingar.

– Vi befann oss fortfarande i ett läge när vi försökte rädda liv och skydda människor från att bli smittade, samtidigt som vi skulle börja vaccinera, säger hon.

Delstater med högst vaccinationsfrekvens Grafik: DN Källa: https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/covid-19-vaccine-doses.html

Det är ingen hemlighet att konservativa landsbygdsväljare i Trumpfästen som Alabama är skeptiska till vetenskap och vaccin. Men motståndet i den amerikanska södern kan också härledas till tveksamhet bland svarta medborgare – trots att många afroamerikaner har drabbats hårt av covid-19.

I Tuskegee finns en särskild historia. Det är den som Linda Masha syftar på när hon nämner experimenten. Och det är den som Karen Landars pratar om, när hon säger till oss att det som hände var ”oerhört och fruktansvärt”.

Sheena Harris får sin andra dos på Alabama Health Department Vaccination Clinic av sjuksköterskan Lisa Jones. Foto: Eva Tedesjo

Telefonsamtalet från den nationella folkhälsomyndigheten CDC kom på hösten 1972. Vid det laget hade hantverkaren Freddie Lee Tyson flyttat från Tuskegee i Alabama till delstaten Connecticut på den amerikanska östkusten med sin familj.

Han var inte alldeles oförberedd. En av hans söner hade läst i magasinet Ebony om hur nyhetsbyrån AP hade avslöjat ett forskningsprojekt på svarta män i den amerikanska södern.

Män som hade fått höra att de hade dåligt blod. I själva verket led de av syfilis. För många, som för Freddie Lee Tyson, medfödd syfilis.

– Ingen av oss visste förrän 1972, när alla fick höra talas om denna fruktansvärda studie, säger Lillie Tyson Head. Foto: Eva Tedesjo

Nu fick han veta att han var en av männen i studien.

– Min far var en mycket lugn man. Men efter telefonsamtalet från CDC var han upprörd. Jag skulle gå så långt som att säga att han var riktigt, riktigt chockad, säger dottern Lillie Tyson Head, som är en av grundarna till Voices For Our Fathers Legacy Foundation, som vårdar arvet och minnena efter männen som utsattes för övergreppet i studien i Tuskegee.

Hon använder den långa titeln på projektet: ”The United States Public Health Service study of untreated syphilis in the Negro male” - även om den innehåller ett ord som många uppfattar som djupt stötande.

– Jag vill använda den titel som användes från början, för den visar vem som bar ansvaret. Det vill säga hälsomyndigheterna. Inte Tuskegee, säger hon.

Studien inleddes 1932 när över 600 män från Tuskegee och Macon County i Alabama värvades. 399 av dem hade syfilis.

Det är den mest upprörande delen av den här historien, att man förnekade männen behandling

Forskarna ville studera hur svarta män reagerade på obehandlad syfilis. Planen var att följa dem fram till deras död, och sedan undersöka kropparna.

Men männens diagnoser hemlighölls. De trodde att de fick behandling för olika krämpor. De gav aldrig sitt tillstånd till att att avstå från vård för det så kallade dåliga blodet. Forskarna tog ingen hänsyn till att det kom en effektiv behandling mot syfilis med penicillinet på 1940-talet.

Foto: Eva Tedesjo

– Det är den mest upprörande delen av den här historien, att man förnekade männen behandling. De här forskarna hade svurit läkareden att inte skada andra människor. Ändå tillät de att de här männen kom till skada och utsattes för fara, och att deras familjer utsattes för fara, säger Lillie Tyson Head.

Fram till 1972 hade 128 av männen avlidit i syfilis eller i syfilisrelaterade sjukdomar.

För somliga, som för Freddie Lee Tyson, var sjukdomen latent.

– Den gruppen hade inga symtom. Men vem kan säga säkert att de inte hade haft nytta av behandlingar, undrar Lillie Tyson Head.

I forskarvärlden var studien ingen hemlighet. Ändå var det först 1972 som en visselblåsare kontaktade en reporter på AP.

– Ingen av oss visste förrän 1972, när alla fick höra talas om denna fruktansvärda studie, säger Lillie Tyson Head.

Hennes pappa mindes vagt att han hade fått lämna blodprover till en sjuksköterska i Tuskegee. Men han hade aldrig fått information om hälsomyndigheternas studie eller att han ofrivilligt var en del av den. Han hade ingen aning om att myndigheterna följde honom när han flyttade till Connecticut, och att de såg till att ingen läkare avslöjade att han var smittad av syfilis.

Freddie Lee Tyson med hustrun på en familjebild. Foto: Eva Tedesjo

– Min pappa var en hårt arbetande man. En klok man. Jag uppfattade alltid honom som stöttepelaren i vår familj. Han fick oss att förstå hur vi skulle göra vårt bästa i livet. Han var en mycket hederlig man. Och han blev bedragen. Han kände att han hade utsatts för något som var fruktansvärt orätt, säger Lillie Tyson Head.

Freddie Lee Tyson insåg att han inte kunde ändra historien. Så han vände sig till sina vuxna barn.

– Han uppmanade oss att se till att detta aldrig händer igen, säger Lillie Tyson Head.

Tuskegee i Alabama var länge en plats med stolta anor för många afroamerikaner. På 1880-talet inrättades en högskola för svarta, under ledningen av författaren och folkbildaren Booker T Washington. Under andra världskriget utbildades den första gruppen av svarta stridspiloter i Tuskegee.

1955 vägrade en svart kvinna lämna sin sittplats på en buss till en vit man i grannstaden Montgomery. Hon hette Rosa Parks och hennes protest blev starten för den moderna amerikanska medborgarrättsrörelsen. Hon var född i Tuskegee.

1957 inleddes Tuskegee-bojkotten där svarta invånare vägrade handla av vita affärsidkare, i protest mot försöken att rita om kartan för valdistrikten, och utestänga afroamerikaner från inflytande. Medborgarrättskämparna segrade till slut via en dom i Högsta domstolen.

En dag i december 1955 vägrade Rosa Parks finna sig i raslagarna i den amerikanska Södern. Hon reste sig inte för den vite mannen på bussen. Foto: UPI

Men syfilisstudien gjorde även Tuskegee till symbolen för ett övergrepp. Forskningsprojektet pågick i 40 år, utan resultat.

– Det enda som kom ut av studien var att läkemedelsbolagen fick tillgång till blodprov med obehandlad syfilis för att utveckla tester för sjukdomen. Det bidrog till företagens vinster, men männen i studien hade ingen nytta av det, säger Frank Snowden, professor i historia vid Yale university och expert på medicinsk historia.

Han konstaterar att avslöjandet om forskningsprojektet fick stora konsekvenser.

– Det förstörde tron och tilliten till läkarvetenskapen bland många afroamerikaner. Aidsepidemin på 80-talet blev en stor tragedi. Då var det svårare att nå ut med förebyggande åtgärder eller sexualundervisning. Tuskegee var så levande i mångas medvetande då.

Vaccinationsvilja och etnisk härkomst Antal procent som svarar ja på frågan om de tänker vaccinera sig mot covid-19 eller har fått minst en dos. Källa: https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccination-demographics-trends

Inom forskningen ledde avslöjandet om syfilisstudien till nya etiska riktlinjer. Läkarvetenskapen inledde en uppgörelse med rasismen. Den pågår fortfarande. Så sent som för några veckor sedan fick chefredaktören för tidskriften för American Medical Association lämna sin post, efter en omstridd publicering som avfärdade problem inom läkarkåren.

Frank Snowden betonar att det finns åtskilliga studier som visar att svarta medborgare behandlas annorlunda än vita patienter när de till exempel söker akutvård.

– Med allt detta som bakgrund är det inte alls konstigt att afroamerikaner känner djup misstänksamhet mot råden från läkarna. De undrar varför någon plötsligt har synpunkter på deras hälsa. En del minns Tuskegee och undrar om detta är ännu ett experiment, säger han.

Frank Snowden, professor i historia vid Yale University och expert på medicinsk historia. Foto: Eva Tedesjö

Han påpekar att många afroamerikaner saknar tillgång till en husläkare som kan förklara vad vaccinet innebär. Åtskilliga har ingen sjukförsäkring och oroar sig för läkarräkningar, trots att sprutorna mot covid-19 är gratis. En del har svårt att gå från jobbet och vaccinera sig.

Det finns många lager bakom problemen med vaccineringarna.

– Det är attityder, det är strukturer, det är historia och ekonomi, säger Frank Snowden.

Vaccinationsvilja och religiös tillhörighet Antal procent som svarar ja på frågan om de tänker vaccinera sig mot covid-19 eller har fått minst en dos. Källa: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/03/23/10-facts-about-americans-and-coronavirus-vaccines/

När forskarna startade studien i Tuskegee löd Alabama och andra delstater i södern under de så kallade Jim Crow-lagarna, som hade som syfte att upprätthålla segregationen. Svarta människor kunde till exempel nekas att använda samma dricksvattenfontäner eller bussar som vita människor.

Slaveriet var avskaffat men ofriheten bestod.

– Det här landet grundades med slaveriet. Det är vad vi kan kalla arvsynden. Därifrån kommer problem som vi aldrig lyckats lösa, problem som har förstärkts och vidmakthållits, säger Frank Snowden.

En svart man blir röntgad 1932, som en del av syfilisstudien i Tuskegee. Foto: Alamy

Efter inbördeskriget på 1860-talet kunde USA ha slagit in på en annan väg. Det fanns svarta medborgare som lyckades bygga upp framgångsrika affärsrörelser. Men deras bostadsområden plundrades och krossades.

Under depressionen på 1930-talet satsade den amerikanska staten på byggprojekt som förstärkte segregationen och bidrog till ghetton i många amerikanska storstäder.

Jag skulle säga att de försökte bli av med den svarta befolkningen

Särskilda kontrakt förhindrade att svarta medborgare köpte hus i vita förorter. I stället placerades motorvägar och fabriker nära svarta bostadsområden, något som i sin tur påverkade luften och därmed folkhälsan i den svarta befolkningen.

– Det är detta som vi menar, när vi talar om den strukturella rasismen. Den är inte bara en attityd utan den ingår i strukturerna - i stadsplaneringen och i transportsystemen, i ekonomin och lagarna och i skolorna och sjukvården, säger Frank Snowden.

I Tuskegee är övergreppet svårt att glömma.

Linda Masha i kyrkbänken berättar att hennes egen styvfar Grant Moss ingick i syfilisexperimentet. Han och hans anhöriga fick så småningom ersättning från staten.

– Jag visste att min mamma fick pengar, men jag brydde mig Inte så mycket om orsaken när jag var ung. Det var först som äldre som jag verkligen satte mig in i vad som hänt och hur man experimenterade med svarta, fattiga människor, säger hon.

Linda Masha har ett leende som lyser, till och med när hon bär munskydd. Men hennes ord om studien i Tuskegee är hårda.

– Jag skulle säga att de försökte bli av med den svarta befolkningen, säger hon.

Pastor Kenneth G Jones och Linda Masha vid porten till kyrkan. Hon tycker att han gör rätt som predikar om nyttan med vaccinet. Foto: Eva Tedesjö

Pastor KG Jones kom till Tuskegee från Washington 1988. Då lärde han känna anhöriga till offren för experimentet och mötte misstänksamhet mot regeringen, staten och delstaten. Fortfarande nämns studien.

– Det var en man här som motiverade sitt motstånd mot vaccinet med experimentet. Jag påpekade att detta inte gäller syfilis utan ett vaccin som ska skydda mot coronaviruset. Men han tänkte inte ta det i alla fall.

Pastor Jones uppmanar sina församlingsmedlemmar att studera fakta om vaccinet:

- Vi kan inte tvinga någon, men vi kan försöka nå fram till dem med information.

Lillie Tyson Head, dotter till Freddie Lee Tyson, vill inte att syfilisstudien ska pekas ut som ett motiv för vaccinmotståndet. Därför har hon gått ut och uppmanat människor att tacka ja till sprutorna mot covid-19.

– Jag har lyssnat på rekommendationerna från CDC. Jag tror att de gör sitt bästa i den här situationen. Jag litar på dem när det gäller vaccinet, trots att jag fortfarande har många frågor om experimentet och vad som hände med alla proverna som togs på de här männen, säger hon.

Samtidigt tycker hon att det är bra att experimentet och orättvisorna i vården får ny uppmärksamhet under pandemin.

– För mig finns inga viktigare frågor än hälsofrågorna och att människor ska bli bra bemötta när de söker sjukvård. Jag har fått höra berättelser och jag har erfarenheter av vård som inte är jämlik. Det behöver vi ändra på, säger hon.

Olivia Bimbo har precis fått sin andra dos av vaccinet. Nu ska hon stanna i en kvart för observation. Sjuksköterskan Lisa Jones kollar klockan. Foto: Eva Tedesjo

Tuskegee år 2021 är inte bara berättelsen om ett övergrepp utan också berättelsen om ett samhälle som mobiliserar, för att göra upp med det förflutna.

– Vi slåss mot historien, säger sjuksköterskan Lisa Jones.

Hon är mitt uppe i torsdagens vaccinationsprogram i Tuskegee, efter tre månaders kamp för att öka immuniteten mot covid-19. I början var kön till vaccinet lång.

– Nu tar jag emot folk även om de inte har bokat tid, säger hon.

Tio patienter har kommit och gått på kliniken den här morgonen i Tuskegee. Den elfte, Olivia Bimbo, har fått sin andra spruta och är kvar i rummet för obligatorisk observation under en kvart.

- Jag ville verkligen inte ta vaccinet. Men det var så många som jag kände som dog med covid. Tjugo personer, säger hon.

Semaj Cowan, 19, har fått andra sprutan. Nu är det Willie McKenzies tur att bli vaccinerad. Sjuksköterska Lisa Jones inspekterar, medan hennes kollega Gwen Cox letar efter några dokument. Längst bak i salen väntar Ebony E Smith på sin tur. Foto: Eva Tedesjo

Lisa Jones inflikar att man kan reagera lite hårdare på andra dosen.

– En del har fått lite frossa. Ta värktabletter och drick vatten, uppmanar hon.

Hon kommer att använda den frasen fler gånger den här förmiddagen. Nästan alla har kommit för andra sprutan.

– Jag tror att de som vill vaccinera sig har gjort det nu. Om man avstår beror det inte på att vaccinet inte är tillgängligt, säger Lisa Jones.

Två män kliver in i lokalen.

– God morgon! Jag är glad att se er alla. Låt folk i omgivningen få veta att de kan vaccinera sig, säger den ene.

Hans namn är Frank H Lee och han kommer från den lokala katastrofmyndigheten EMA i Macon County. Han har sällskap av pastor Domecia J Manuel. I kampen mot covid i Tuskegee med omnejd har de blivit ett radarpar.

Macon County hade inte de bästa förutsättningarna, med mycket landsbygd och många fattiga invånare, som inte fått del av utbyggnaden av sjukförsäkringen.

Frank H Lee och pastor Domecia J Manuel arbetar hårt för att fler ska vaccinera sig i Tuskegee. Foto: Eva Tedesjo

– Vi hade problem med tillgängligheten till vården redan före covid. Vi hade och har problem med många invånare med diabetes och högt blodtryck och andra medicinska tillstånd, säger Frank Lee.

Men myndigheterna, universitetet, kyrkorna och frivilligorganisationerna fann varandra och började organisera öppna möten i Macon County.

– Folk har fått ställa frågor om vad vaccinet betyder. Om det är säkert. Om det går att lita på, när det kommer från folkhälsomyndigheten CDC, eftersom man kan sin historia, säger pastor Manuel.

Han säger att det förflutna spelade roll för mobiliseringen.

– Vi har lärt oss att gå samman och hjälpas åt på grund av det som har hänt just i det här samhället. På grund av hur människor har behandlats historiskt.

Vi kan gå ut hårdare eftersom alla känner någon som har vaccinerat sig

En lördag i början av december förra året fick han lämna ett möte i hast. Hans mamma hade förts med ambulans till sjukhuset. Hennes liv gick inte att rädda. Hon hade fått diagnosen covid-19 så sent som fyra dagar tidigare.

– Hon var så levande och så full av energi. Det blev en viktig påminnelse om vad allt detta handlar om, säger pastor Manuel.

Vaccinationsvilja och politisk färg Antal procent som svarar ja på frågan om de tänker vaccinera sig mot covid-19 eller har fått minst en dos. Källa: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/03/23/10-facts-about-americans-and-coronavirus-vaccines/

Nu försöker han och hans samarbetspartner Frank Lee få ut budskapet att kampen mot pandemin är långt i från över. Men det är svårt att nå fram med information i områden där invånarna inte ens har internet.

– Vi har pratat om att trycka upp skriftligt material och försöka få ut informationen via livsmedelsaffärerna och på läkarmottagningar och kanske till och med låta trafikpolisen dela ut information, säger pastor Manuel.

I våras uppmanade de invånarna att skaffa så bra information som möjligt. Nu betonar de mer kategoriskt att sprutorna är det säkraste alternativen.

– Vi kan gå ut hårdare eftersom alla känner någon som har vaccinerat sig, säger Frank Lee.

Ändå blir det mer och mer tydligt att USA har nått en platå i vaccineringarna. Opinionsmätningar visar att många under 40 år inte tar hotet från covid-19 på allvar.

Att tacka nej kan också vara en medveten protest för yngre svarta amerikaner.

– Jag har en stark misstro mot president Biden, säger aktivisten Rashard Dobbins.

Foto: Eva Tedesjo

President Joe Biden hade hoppats att nationaldagen den 4 juli skulle bli vändpunkten för USA i kampen mot covid-19. Myndigheter och företag använt alla möjliga lockbeten för att få fler att ta sprutan – från pengalotterier till gratis munkar. Den som fått två doser får lov att röra sig fritt och utan munskydd i stora delar av USA.

Han arbetar med Class Act Detroit för att främja kreativiteten bland barn och unga i utsatta områden i storstaden Detroit. Han har rötter i Alabama och tillbringade delar av uppväxten i grannstaten Georgia. Han är född 1989, 17 år efter avslöjandet om syfilisexperimentet i Tuskegee.

– Det finns med i mitt medvetande, som ett i raden av övergrepp, säger han.

I vaccinationsprogrammet 2021 får svarta och vita medborgare likadana sprutor. Men det övertygar inte vaccinmotståndare som Rashard Dobbins:

– Vi är inte likadana. Vi är alla människor, men våra erfarenheter är inte desamma. Våra mödrar och flickvänner har fått höra att de har högre smärttröskel än vita kvinnor. Våra män har kastats i fängelse. Vi har inte samma diet eller samma sömnvanor. Så det finns inget som säger att vi skulle reagera likadant.

Den före detta polischefen Leon Frazier hälsar på en bekant vid torget i Tuskegee. Frazier har funderat och tagit beslutet att vaccinera sig i sommar. Han tyckte helt enkelt att motståndarnas argument var för svaga och dumma. Foto: Eva Tedesjo

Kampen mot pandemin kom att sammanfalla med protesterna mot rasism och polisbrutalitet i USA. George Floyds död i Minneapolis i maj förra året blev den utlösande faktorn.

– Jag har aldrig sett någon med ett lakan över huvudet i Ku Klux Klan. Men jag har sett människor i blå uniformer med knäna mot svarta människors halsar. Mentaliteten och systemet lever vidare, säger Rashard Dobbins.

Han påpekar att senatorn Joe Biden var med och författade 1994 års lagpaket om våldsbrott och brottsbekämpning. Det ledde till hårdare tag och att många unga svarta män hamnade i fängelse.

– Den lagen slog ut en generation och påverkade tillvaron för svarta män i flera årtionden. Då kan man förstå varför jag är skeptisk till Biden, säger han.

Historikern Frank Snowden tycker att USA står vid ett vägskäl efter ett och ett halvt år av pandemin och protesterna mot rasismen.

– Det är ett stort drama som utspelar sig inför våra ögon. Jag tror att vi kan gå åt två olika håll som land. Det finns en del dåliga tecken och många goda tecken. Jag vet inte hur det kommer att sluta, säger han.

Vi kan läka såren, men vi får aldrig glömma vad som hände

Det finns människor som vägrar ta sprutan. Och det finns människor som tvekar och tänker om.

– Som jag ser det så är det en framgång och en seger varje gång som vi kan få en människa att förstå hur viktigt det är att vaccinera sig, säger Karens Landers på hälsomyndigheten i Alabama.

Hon betonar att det går att överbrygga klyftor - nu vaccinerar sig svarta medborgare i nästan lika hög grad som vita invånare.

– Jag tror att det beror på att vi har lagt så stor kraft på att nå ut till den afroamerikanska gruppen, säger hon.

Lillie Tyson Head med familjebilder i hemmet i Virginia. Barn och barnbarn är ett viktigt skäl till att hon engagerat sig för att berätta om Tuskegeestudien. Foto: Eva Tedesjo

Lillie Tyson Head konstaterar att pandemin har fått fler människor att ta reda på vad som hände i Macon County och Tuskegee på 1900-talet.

Visserligen brukade hennes pappa Freddie Lee Tyson - som avled 1988 - säga att talk is cheap. Det är lätt att snacka och svårare att få något gjort.

– Jag hoppas att vi får se mer av handlingar. Vi har i alla fall fått uppmärksamhet kring många av orättvisorna för svarta medborgare. Vi kan läka såren, men vi får aldrig glömma vad som hände, säger hon.

Några personer har hört av sig och berättat att de låtit vaccinera sig, efter att ha lyssnat på henne.

– Då känner jag mig välsignad och ödmjuk. Jag vet att jag har fått dem att göra något som jag tror är bra för dem, som jag tror är bra för oss alla, säger hon.

Linda Masha från Bethelkyrkan i Tuskegee kände tyngden av historien. Ändå kom hon till slut på andra tankar om vaccinet.

– Jag har funderat på att skaffa mig ett nytt jobb, helst något med matlagning, och då behöver jag kunna röra mig fritt bland folk, säger hon.

Så hon tog sprutorna. Och hon har inte ångrat sig.

– Jag är mycket mer bekväm nu, särskilt när jag träffar andra äldre människor, säger hon.

Hon hade ingen som helst fysisk reaktion efter vaccineringen.

– Jag tror att det handlade mycket om rädsla. Du vet, svarta människor har anledning att vara rädda. Men jag är glad att jag tog vaccinet. Jag skulle verkligen rekommendera det.

Läs mer: Så lurades hundratals svarta män in i syfilisexperiment