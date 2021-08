Vaccintillverkare höjer priset för EU: ”Väl värda pengar”

Under våren och sommaren har EU ingått nya vaccinavtal med läkemedelsbolagen Pfizer/Biontech och Moderna. Enligt Financial Times, som tagit del av delar av kontrakten, har bolagen höjt priset per dos jämfört med ursprungskontrakten.

För Pfizer/Biontech handlar det om en ökning från omkring 160 till 200 kronor dosen. För Moderna från 190 till ungefär 260 kronor, enligt tidningen.

Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström vill inte kommentera enskilda prisuppgifter, men bekräftar att dospriset ökat i de senaste kontrakten.

– Den nya nivån är någonstans i intervallet mellan 20 och 25 euro, säger han.

Orsaken till prishöjningen är bland annat att avtalen gäller uppdaterade vaccin, som ska skydda mot både nuvarande och framtida virusvarianter.

– Det sker hela tiden en utveckling. Det vi får i de här kontrakten är uppdaterade vaccin. Man ska också ha med sig att kontraktet med Pfizer gäller tills 2023. Upptäcker vi att det behövs nya uppdateringar ingår det också i samma pris.

I ökningarna ingår även en så kallad pediatrisk formulering, som blir aktuell när länder börjar vaccinera barn.

– När doserna ges till yngre barn måste doserna se annorlunda ut. Man kan inte ge samma som till en fullvuxen, säger Richard Bergström.

Till skillnad från tillverkare som Astra Zeneca och Janssen – som inte planerar att göra vinster på sina vaccin – har Pfizer/Biontech och Moderna en kommersiell prissättning.

– De har aldrig hymlat med det. De har tjänat pengar och kommer att göra nya vinster framöver på sina vaccin. Men vi har inte kopplat den här prisökningen till deras vinstintresse, säger Richard Bergström.

– Det är klart att allt arbete man lägger ned på att uppdatera vaccinet kostar. Det är väl värda pengar. Jag kallar det ett ”all inclusive”-pris. De fortsätter att hålla vaccinet uppdaterat åt oss.

