Väderfenomenet El Niño har inletts – nya värmerekord väntas

Det som flera vetenskapliga institutioner har förutspått, att det uppvärmande väderfenomenet El Niño skulle återkomma i år, har nu skett. På torsdagen konstaterade amerikanska National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, att El Niño nu har inletts.

Världsmeteorologiska organisationen WMO har tidigare varnat för att det kan leda till att den globala uppvärmningen kommer att passera 1,5 grader de kommande åren.

Nu kan nästa år, 2024, bli det varmaste år som har uppmätts. Det år som hittills är det varmaste som har uppmätts är 2016, då rådde El Niño.

Väderfenomenet kommer att påverka vädret globalt, det kan innebära torka i Australien, svagare monsun i Indien och mer regn i delar av Afrika och USA.

Som DN har skrivit tidigare har forskarna varit oroade för de tidigare värmerekord som har satts i år.

Bland det som oroar mest är de exceptionella värmerekorden i världens hav. I början av april sattes ett nytt rekord då genomsnittstemperaturen i ytvattnet var 21,1 grader, en tiondel över det tidigare rekordet som noterades 2016, det varmaste år som har uppmätts. Ytvattentemperaturen har fortsatt ligga över tidigare års noteringar sedan dess.

De rekorden sattes innan El Niño hade inletts. Nu är fler värmerekord att vänta det kommande året.

Enligt NOAA inleds denna El Niño en eller två månader tidigare än den brukar göra vilket ger den ”utrymme att växa”. Det är 56 procents chans att det vill bli en kraftig El Niño och 25 procents chans att den ska bli ”superstark”, säger klimatforskaren Michelle L’Heureux, NOAA, till nyhetsbyrån AP.

Brandmän bekämpar skogsbränder i British Columbia i Kanada. Foto: Darryl Dyck/AP

Konstaterandet att El Niño har inletts kommer samtidigt som stora skogsbränder rasar i Kanada och röken från bränderna orsakar kraftiga luftföroreningar i USA. New York har just nu den sämsta luftkvaliteten av världens storstäder, enligt uppgifter i The Guardian.

WMO har i en prognos nyligen konstaterat att det är 66 procents sannolikhet att minst ett av åren under perioden 2023 till 2027 kommer att ha en global årsmedeltemperatur som ligger högre än 1,5 grader jämfört med förindustriell tid.

Det blir i sådana fall första gången som temperaturgränsen passeras på årsbasis. Under 2016 – det varmaste året som hittills har uppmätts – låg medeltemperaturen 1,28 grader över förindustriell tid.

Men att gränsen 1,5 grader överskrids ett enstaka år betyder inte att temperaturmålet i Parisavtalet har passerats.

Parisavtalets 1,5-gradersmål beskriver en gräns där den genomsnittliga globala årstemperaturen ligger högre än så under en längre tidsperiod, kanske cirka 20 år.

