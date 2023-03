Våldet eskalerar mot israeliska protester – men 13-åriga Eliyana får revansch

De kallar det protester, men det känns som att vara på en rockkonsert. Tel Aviv har slipat på sitt demokratiförsvar hela året och nu, elfte lördagskvällen i rad, är arrangemanget ett väloljat maskineri.

Människor med israeliska flaggor vallfärdar från alla håll mot stadskärnan, där en scen med flera storbildsskärmar visar drönarbilder på folkmassan. Högtalare längs hela paradgatan Kaplan pumpar ut entusiasmerande musik:

”We're not gonna take it. No, we aint gonna take it! We're not gonna take it anymore”, vrålar sångaren i Twisted sister.

Plakat finns att köpa för den som inte har tillverkat ett eget. Många har skrivit ut strofer från den israeliska nationalsången ”Hatikvah”, hoppet. Om att vara en fri nation, i hemlandet.

Guy Michaeli och Iffach Ophir står allra längst fram bland de hundratusentals som har samlats. De håller i sig i kravallstaketen som skyddar scenen, berättar att de är ”tretton och ett halvt” år.

Iffach Ophir och Guy Michaeli har varit på varje lördagsprotest i centrala Tel Aviv hela året med sina föräldrar. Nu står de allra längst fram. Mamma Osnat Michaeli till höger. Foto: Paul Hansen Maskerade regeringsanhängare anklagar demonstranterna för att vara "vänsterförrädare" och attackerar dem både verbalt och fysiskt. Foto: Paul Hansen

– Vi har varit här varje vecka. Och vi kommer att vara här varje vecka tills vi vinner! säger Guy Michaeli.

Hans mamma Osnat Michaeli står intill honom, hon håller i en israelisk flagga som i stället för vit och blå är vit och rosa. Den tillverkas av en protestgrupp som kallar sig ”Rosa fronten”, som vill förändra – ”men inte utplåna” Israel.

– Demokrati! Demokrati! Demokrati! skanderar Osnat Michaeli och tretton och ett halvt-åringarna stämmer in.

I kväll är en annan 13-åring hedersgäst på demonstrationen. Eliyana Hayut har i veckan blivit ansiktet utåt för det förtryck proteströrelsen i Israel bekymrar sig för ska bli vardag om regeringens reformpaket går igenom. Hon är en musikalisk talang och skulle ha sjungit på en konsert under en undervisningskonferens i norra Israel – men stoppades i sista stund. Orsaken var att en ultraortodox man skulle sitta i publiken.

13-åriga Eliyana Hayut fick inte sjunga på en utbildningsdag för att det hade kunnat uppröra en ultraortodox man i publiken. I stället fick hon sjunga inför hundratusentals i Tel Aviv. Foto: Paul Hansen

Enligt ultraortodoxa judiska lagar är det förbjudet för män att lyssna på kvinnor som sjunger i många avseenden, eftersom den kvinnliga rösten anses ”omoralisk”.

– Jag var rädd att Eliyana skulle ta illa upp om den ultraortodoxa mannen reste sig och gick under hennes framträdande, har den ansvariga för utbildningskonferensen förklarat sig.

Han har i efterhand bett om ursäkt, men nyheten hade innan dess hunnit sprida sig över landet. Nu står Eliyana Hayut intill scenen i Tel Aviv och förbereder sig. Hon kramar sin mamma hårt.

Exakt hur många som protesterar i israeliska städer den här kvällen är ännu inte helt klart, men att de åter är hundratusentals råder inget tvivel om.

Polisen bildar spärr mellan demonstranterna i Tel Aviv och regeringstrogna motdemonstranter – polisen fick arbeta hårt även med polishästar för att hålla cirka 50 motdemonstranter ifrån att drabba samman med tiotusentals anti-regeringsdemonstranter. Foto: Paul Hansen

Däremot kommer rapporter om ett ökande våld mot demonstranterna. I Tel Aviv består hotet av en mindre grupp, kanske ett 30-tal, unga, svartklädda, maskerade män. De bär en banderoll med de hebreiska orden för ”Vänsterförrädare” och de har maskerat sig med huvor och skidmasker. En av dem vevar en flagga för Likud, premiärminister Netanyahus regeringsparti.

Israelisk polis är beredd när de svartklädda försöker attackera, men en lång yngling lyckas ändå ta sig loss och utdela ett slag mot en man.

– Det är unga, uttråkade män som vill slåss, flera av dem är fotbollshuliganer, säger en kille som följer utvecklingen när ridande poliser separerar grupperna.

– De blir mer och mer aggressiva. De vill provocera. Demonstranterna i proteströrelsen är många fler, men jag har aldrig sett dem använda våld, säger han.

”Ben-Gvir, terrorist! Ben-Gvir, terrorist!” ropar en grupp med israeliska flaggor. De syftar på den högerextreme polisministern Itamar Ben-Gvir, en del av Netanyahus regering. De unga männen svarar med att skrika ”förrädare!” men tystas av tusentals röster som taktfast ropar ”Skam! Skam! Skam!”.

Medierna är inte populära hos de regeringstrogna motdemonstranterna. Foto: Paul Hansen

Även på andra håll i Israel har våld riktats mot demonstranter, rapporterar lokala medier. I en stad har ägg kastats mot demonstranter, i en annan har en demonstrant blivit misshandlad. I Herzliya greps en 57-årig man efter att ha kört in sin bil i en grupp demonstranter, vilket ledde till att en person fick föras till sjukhus. I en förort till Tel Aviv greps en 24-åring som rammade demonstranter med sin motorcykel.

Benny Gantz, ledare för oppositionspartiet Nationell Enighet, varnar för att det eskalerande våldet kan innebära att ett ”inbördeskrig” står för dörren.

Eliyana Hayut går upp på scenen. Hon har en vit tröja, håret i flätor och hennes armar skakar när hon ställer sig vid mikrofonen.

Redan vid de första tonerna av ”Hatikvah” stämmer folkmassan in. De bär henne genom sången.

Efteråt är hon lycklig, närmast euforisk.

– Jag kan inte förklara känslan, den är helt otrolig. Helt underbar. Jag är så lycklig. Det känns som att jag har fått min revansch, säger Eliyana Hayut till DN.

