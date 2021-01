Vården hårt pressad när smittan åter tar fart i Spanien

När spridningen av det nya coronaviruset nu åter stiger i Spanien gör den det med kraft. På måndagen rapporterades nästan 87.300 nya bekräftade fall av covid-19 sedan i fredags, den högsta helgsiffran hittills. Den tidigare toppnoteringen gjordes måndagen innan, skriver Reuters.

Under de senaste två veckorna har 714 fall per 100.000 invånare bekräftats i Spanien – den högsta incidensen som registrerats i landet. Siffran är också nästan tre gånger gränsen på 250, vilken indikerar en ”extrem risk”, skriver El Pais.

Under Spaniens första våg av smittspridning i våras, då hela samhället stängdes ned, testades inte befolkningen i lika stor utsträckning.

Mellan fredag och måndag registrerades strax över 400 covidrelaterade dödsfall. Dödstalen har ökat den senaste tiden, men är fortfarande långt under de omkring 900 dödsfall per dag som registrerades i månadsskiftet mars–april.

I hela landet råder nödläge sedan i mitten på oktober, då den andra vågen tog fart. Men på flera håll inför nu regionala myndigheter fler restriktioner för att få stopp på smittan.

I bland annat Valencia, Galicien, La Rioja och Kantabrien gäller nya åtgärder, som förlängda nattliga utegångsförbud, reseförbud, kortare öppettider för restauranger och hårdare regler för hur många som får samlas, skriver The Guardian.

Inom sjukvården är läget värst i regionerna Madrid, Valencia, Katalonien och Extremadura.

– Sjukvårdssystemet kommer inte klara den här vågen. Sängarna kan ställas var som helst, men man behöver vårdpersonal som kan ta hand om dem och de kommer inte räcka till, säger María José Campillo, talesperson för vårdfackens organisation, enligt El Pais.

Det finns en ”verklig risk för sammanbrott”, instämmer Álvaro Castellanos, chef över en organisation som samlar bland andra intensivvårdspersonal.

– Sedan i slutet av december har sjukhusinläggningarna ökat närmast exponentiellt, säger han till El Pais.

I Valencia tas nu covidpatienter in på fältsjukhus, och situationen i regionen är värre än vad den var, inte bara under andra vågen utan även under den första i mars-april 2020. Så är fallet även i Andalusien och Murcia, där sjukhus har tvingats skjuta upp icke-brådskande operationer.