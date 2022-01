Varför är Ryssland så besviket på väst? Hopp blev brustna illusioner

När Sovjetunionen föll samman 1991 var en stridbar Boris Jeltsin den unga ryska demokratins ansikte. Mellan honom och USA:s president Bill Clinton utvecklades varm vänskap, på ett sätt som är ovanligt för ryska och amerikanska ledare.

Men de skulle komma att göra varandra mycket besvikna. Djupast var besvikelsen i Ryssland.

Hur djup förstod jag över tjugo år senare år 2016, då jag gick på en debattkväll i Moskva med Putins före detta stabschef Aleksandr Volosjin. Det var en sällsynt gäst – Volosjin tillhör 1990-talets stjärnor, som numera ytterst sällan syns i den ryska offentligheten.

Den 25 december 1991 avgår Michail Gorbatjov som Sovjetunionens generalsekreterare. Ryssland, Belarus och Ukraina har då förklarat sig självständiga. Sovjetunionen upphör att existera. Foto: Sergei Kharpukhin/AP

Han ingick i Jeltsins stab och fortsatte därefter att jobba som stabschef för Putin 1999–2003. Volosjin var en ledande reformivrare. Han sågs som en av garanterna för Rysslands väg mot marknadsekonomi.

Volosjin var bitter – på väst.

– Varje ny rysk president tror att han ska kunna bygga upp relationerna till USA på nytt. Det slutar alltid på samma sätt, sade Volosjin.

Enligt honom var Putin länge övertygad om att om man bara förklarar för amerikanerna varför Ryssland har vissa intressen så kommer de att förstå.

– Bill Clinton var vår vän. Så gick han och utvidgade Nato. Putin kunde sitta med amerikanska tjänstemän och förklara saker ut och in i timmar. Till ingen nytta, sade Volosjin.

Det hela var fascinerande. Här satt en av de personer som försökte baxa Ryssland mot modernisering i början av 2000-talet. Han uttalade inte ett kritiskt ord mot Putin – den som hade övergivit alla ekonomiska och politiska reformer. Bara mot väst. I all synnerhet mot USA.

Från 1991 fram till i dag har relationerna mellan Ryssland och väst gått från hoppfulla och hjärtliga till alltmer konfliktfyllda. I dag är de bottenfrusna. Och det är inte bara Putinregimen som anklagar väst för det skedda. Också Rysslands (i dag kraftigt decimerade) liberala elit gör det.

– Ryssland fick aldrig någon Marshallplan. De länder som blev EU-medlemmar fick hjälp, övriga behandlades som besegrade motståndare. Ryssland hade blivit ofarligt och kunde äntligen ignoreras, sade den oberoende journalisten och bästsäljarförfattaren Michail Zygar när jag intervjuade honom år 2016.

Varför upplever ryssarna det så här?

Det går inte att förstå utan att studera några nyckelhändelser mellan 1991 och 2022.

Bill och Boris var kända för att trivas i varandras sällskap. Här brister Clinton ut i gapskratt under en presskonferens den 23 oktober 1995 efter att Jeltsin har kommenterat journalister. Foto: Jim McKnight/AP

I början av 1990-talet förkroppsligade Boris Jeltsin och Bill Clinton hoppfullhet. Kalla kriget var över, de forna fienderna skulle börja från rent bord. Men Boris Jeltsin hade från början stora problem på hemmaplan. Han ville göra upp med Rysslands totalitära förflutna, men motarbetades av starka fraktioner av nationalister och sovjetnostalgiker i duman. Samtidigt upplevde han att väst satte krokben för honom genom att strunta i ryska intressen.



Det gällde framför allt utvidgningen av Nato.

År 1994 på Europeiska säkerhetskonferensen i Budapest skedde den första offentliga konfrontationen. Det hade då kommit fram att Nato planerade att inleda en medlemsprocess för Ungern, Polen och Tjeckien.

– Inget utomstående land har rätt att lägga in sitt veto mot att Nato utvidgar sig, sade Clinton.

Jeltsin kontrade med att sårat konstatera: Vi borde ju vara vänner.

– Europa har fortfarande inte befriat sig själv från arvet efter kalla kriget. Varför så frön av tvivel? Vi är ju inte längre fiender. Vi är partners, sade Jeltsin.

Rysslands nya president Vladimir Putin småpratar med Bill Clinton på G8-mötet i Japan år 2000. Det var en stor prestigevinst för Ryssland att bli medlem, men 17 år senare skulle Ryssland lämna organisationen frivilligt efter att medlemskapet hade suspenderats på grund av den ryska annekteringen av Krim. Foto: Vincent Yu/AP

Under de senaste åren har Putin upprepat gång på gång att USA i början av 1990-talet lovade Ryssland att Nato inte skulle utvidgas. Men redan 1994 sade alltså Clinton att Nato inte accepterar veton mot nya medlemmar. Jeltsin anklagade honom inte för brutna löften. Däremot var han djupt sårad över att bli behandlad som ett potentiellt problem.

– Det sägs att Nato måste utvidgas för säkerhets skull – ifall Ryssland skulle utvecklas på ett oönskat sätt. Men det är för tidigt att begrava demokratin i Ryssland, sade Jeltsin.

Redan tio år senare skulle demokratin i praktiken vara just det. Begravd.

Vad som egentligen lovades det dåvarande Sovjetunionen angående Natos utvidgning är följande: I februari 1990 diskuterade USA:s dåvarande utrikesminister James Baker och Sovjetunionens sista president Michail Gorbatjov den tyska återföreningen. Då lovade Baker att Nato-trupper inte skulle placeras i det forna Östtyskland. Gorbatjov har själv bekräftat i en intervju 2014 att kontexten uttryckligen handlade om Östtyskland – inte hela Europa.

Sovjetunionens sista president möter USA:s utrikesminister James Baker den 8 november 1990. Knappt två månader senare hade Sovjetunionen upphört att existera. Ryssland håller fast vid att Baker under 1990 hade lovat Gorbatjov att Nato inte skulle utvidgas. Men enligt Gorbatjov själv handlade diskussionen vid det tillfället om Tysklands återförening och att inga Natotrupper skulle placeras i det forna Östtyskland. Foto: Boris Yurchenko/AP

Det som Jeltsin framför allt uppfattade som ett svek var vad Bakers efterföljare Warren Christopher hade sagt till honom i Moskva i oktober 1993. Nämligen att Nato i Östeuropa främst skulle satsa på ett utvidgat partnerskap, Partnership for Peace – inte på att alla skulle bli medlemmar.

Christopher skrev dock i sin bok ”In the stream of history” att syftet aldrig var att för all framtid utesluta nya medlemmar i Nato. Amerikanernas tanke var att processen skulle ske på längre sikt. I Ryssland har man uppfattat USA:s agerande på den här punkten som ohederligt. USA har försökt sitta på två stolar samtidigt genom att å ena sidan tillåta en utvidgning av Nato, å andra sidan försäkra Ryssland om att det egentligen bara handlar om utökat samarbete.

– Den här diskussionen är meningslös. Vad som lovades eller inte lovades då spelar inte längre någon roll. Det viktiga är att vi under de senaste trettio åren har skapat ett säkerhetssystem i Europa som enbart går ut på att Nato utvidgar sig. Och det passar inte Ryssland. Efter att ha klagat i åratal har Ryssland nu satt igång och försöker ändra på detta, säger Fjodor Lukjanov.

Han är chefredaktör för tidningen Russia in Global Affairs och medlem i Ryska internationella rådet, som bland annat stöds av ryska utrikesdepartementet.

Vänskapen mellan Bill Clinton och Boris Jeltsin var inte spelad. Den var verklig. Därför var också upprördheten i Ryssland så mycket större då det visade sig att Clinton trots detta prioriterade att utvidga Nato. Den här bilden togs utanför Franklin Roosevelts hem i Hyde Park, New York, den 23 oktober 1995. Fyra år senare då Nato började bomba Serbien för att rädda civila i Kosovo skulle Jeltsin säga till Clinton att vänskapen inte längre kunde bli som förr. Foto: Stephan Savoia/AP

Den enskilda händelse som kanske mest av allt påverkade relationen mellan Ryssland och väst var kriget i Kosovo 1999. Närmare bestämt USA:s beslut att flygbomba Serbien, utan FN-mandat och under ursinniga ryska protester. I de handlingar 1996–1999 som Clinton Presidential Library offentliggjorde för några år sedan ser man brytningen tydligt. Framför allt i utskriften av ett telefonsamtal den 24 mars 1999.

Clinton ringer Jeltsin för att tala om att Rysslands traditionella allierade Serbien ska bombas för att rädda civila i Kosovo. Jeltsin vet redan om det och är rasande. Clinton bönar och ber om att han inte ska låta det här förstöra allt det övriga samarbete som de har byggt upp.

– Jag har alltid ställt upp för dig. Jag jobbade hårt med mitt folk för att vi ska stöda Ryssland ekonomiskt. Jag kom 1996 (Clinton besökte Ryssland och gav Jeltsin draghjälp inför presidentvalet som han vann genom tvivelaktiga metoder), trots att många rådde mig att inte åka, säger Bill Clinton.

Han vill fortsätta, men Jeltsin avbryter honom.

– Klart att du och jag fortsättningsvis kommer att tala med varandra. Men det kommer inte att vara samma vänskap som förr. Det kommer det inte att vara.

Och det blev det inte.

Den 24 mars 1999 bombade Nato den serbiska huvudstaden Belgrad. Målet var att stoppa övergreppen på civila i Kosovo, något som också lyckades. Foto: Dimitri Messinis/AP

Att Serbien bombades handlade för Ryssland inte bara om Serbien. Det handlade om att USA och Nato drog ner byxorna på Kreml och visade hur svagt Ryssland var. Ett Moskva-allierat land bombades och Ryssland kunde inget göra för att förhindra det. Det här har den ryska statsledningen aldrig glömt.

När USA invaderade Afghanistan 2001 stödde Putin president George W. Bush. Han hade dessförinnan varit den första att ringa Bush och fördöma terrordådet i World Trade Center. Putin såg kampen mot terrorismen som gemensam.

Men då USA och Storbritannien beslöt att invadera Irak 2003 utan FN-mandat betraktade Putin det som ett skamlöst försök att lägga vantarna på en viktig del av världens oljetillgångar. Innan dess hade Putin jobbat hårt på relationerna till både Bush och Blair. Med Bush förde han långa och förtroliga samtal. Tony Blair bjöds på opera i Sankt Petersburg.

När USA invaderade Irak mot Rysslands uttryckliga vilja 2003 betraktade Ryssland det som ett skamlöst försök att ta kontroll över en del av världens oljetillgångar. Det blev inte bättre av att en amerikansk soldat täckte statyn av Saddam Hussein med stjärnbaneret innan den fälldes. Foto: Jerome Delay/AP

Irakkriget fick Putin att dra slutsatsen att han hade varit en idiot. All denna tid han hade lagt ned på att redovisa Rysslands intressen åt amerikaner och britter – till ingen nytta.

När Ryssland invaderade Georgien 2008 och annekterade Krim 2014 handlade det inte bara om att dominera sin bakgård, det handlade också om att visa att Ryssland, precis som USA, tar sig rätten att använda militärt våld utan att fråga andra. Och framför allt handlade det om att stoppa en fortsatt utvidgning av Nato.

Det är av samma skäl som Ryssland vapenskramlar i dag och kräver skriftliga garantier på att Ukraina inte ska bli Natomedlem. Enligt Fjodor Lukjanov finns det flera skäl till att man gör det just nu.

– Det taktiska skälet är att Ryssland ser hur Natoländer aktivt har börjat hjälpa Ukraina militärt. De börjar få allt bättre vapen, till exempel turkiska drönare. Dessutom ser Moskva att USA och EU just nu inte prioriterar Ukraina. Alla har för tillfället nog av sina egna politiska och ekonomiska problem. Man tror att nu är en bra tid att ställa krav på väst.

Bild 1 av 3 Den 9 augusti 2008 sände Ryssland in trupper i Georgien efter att Georgiens president Micheil Saakasjvili hade försökt återta utbrytarrepubliken Sydossetien. På bilden georgiska reservister i Gori, en stad som Ryssland flygbombade. Foto: George Abdaladze/AP Bild 2 av 3 Foto: Vladimir Popov/AP Bild 3 av 3 Foto: Emilio Morenatti/AP Bildspel

Andra halvan av 1990-talet och början av 2000-talet var ändå inte enbart en tid av bakslag. Ryssland blev G8-medlem 2008. Det var en enorm prestigevinst att accepteras som jämlike i ett sällskap för världens största industrialiserade ekonomier, inte minst med tanke på att Ryssland strängt taget inte kvalade in. För samarbetet Nato-Ryssland bildades ett särskilt råd år 2002. Tanken var att det skulle ge plåster på såren. Idag har rådet lagts ned, liksom de flesta andra formella samarbetsformer mellan Ryssland, EU och Nato.

Fjodor Lukjanov tror inte på krig. Han säger att Ryssland och väst kan lära sig samexistens inte genom kärlek, utan diskbänksrealism.

– Vi får aldrig samma förtroende mellan Ryssland och väst som vi hade på 1990-talet. Det skulle förutsätta att Ryssland än en gång faller samman – och Ryssland vill inte ha en situation där man är svagare än alla andra. Men normala relationer är möjliga. Det skulle hjälpa om bägge parter överger sina illusioner om varandra.

Rysk militärkolonn på den annekterade Krimhalvön den 18 januari 2022. Foto: AP

Läs mer:

Michael Winiarski: Revanschkänslorna har jäst länge

Karin Eriksson: Så kan Putin hjälpa Biden att infria ett löfte

”Få tror att Sverige är ett primärt mål för en rysk attack”

Experter: Gotland är nyckeln till Östersjön

Blinken i Kiev manar till enighet mot Ryssland