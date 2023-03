Varför får så många iranska skolflickor svårt att andas?

Vad är det som har hänt?

Under de senaste tre månaderna ska över tusen skolflickor i Iran plötsligt ha insjuknat. Symtomen de beskriver är likartade: det handlar om bland annat andningssvårigheter, illamående, yrsel och enorm trötthet. Misstanken är att de har utsatts för giftgasattacker. Det första kända fallet rapporterades på en skola i staden Qom den 30 november förra året. Där fördes 18 flickor till sjukhus. Sedan dess har ytterligare hundratals skolor påverkats, enligt lokala medier. Under den senaste veckan har antalet fall skjutit i höjden.

Skärmdump från ett videoklipp som visar hur skolflickor får vård i staden Adaban. Klippet har verifierats av Eurovision social network, ESN, Foto: AFP

Varför skulle någon vilja förgifta skolflickor?

Det finns flera teorier om detta. Det pågår ett uppror i Iran sedan i höstas, då Mahsa Jîna Amini dog efter att ha gripits av Irans sedlighetspolis. Skolflickor har stått i första ledet i många av de stora demonstrationer som har rasat över landet sedan dess, och som regimen med våld har försökt att kväsa. Nu misstänker många att det är regimen som försöker skrämma skolflickor till tystnad. Regimen tog lång tid på sig med att reagera på uppgifterna om giftgasattacker, men har nu medgett att det är något som behöver utredas. Deras teori – som delas även av andra – är att det handlar om religiösa extremister som är emot att flickor går i skolan och som vill avskräcka dem från att fortsätta att göra det.

Vet man att någon med flit har attackerat skolflickor med giftgas?

Nej, det vet man inte med säkerhet. En annan teori som har lanserats både av regimanhängare och av bland annat en brittisk professor i psykiatri och epidemologi på King's College London, Simon Wessely, är att det kan finnas psykiska orsaker som skapar en form av masspsykos. Skolflickor i Iran har levt under stark psykisk press under en lång tid och regimens hot och våld under protesterna kan ha spätt på detta trauma. När det handlar om masspsykos upplever de drabbade riktiga symtom, fast skapade av ångest, inte av gift, enligt professor Wessely. Och dessa symtom påminner om tidiga förgiftningssymtom: pulsen ökar, man får svimningskänslor, man blir blek och skakig. Kritiker har dock avfärdat denna teori och pekat på att även om de flesta av skolflickorna har återhämtat sig inom något dygn, finns det fall där symtomen har hållit i sig längre och där sjukhusvård har krävts.

Familjer protesterar och skanderar slagord utanför utbildningsdepartementet i Teheran i slutet av februari, efter misstänkta giftattacker mot flickskolor. Foto: AFP

Har något liknande hänt förut?

Ja, i Afghanistan rapporterades flera liknande incidenter under 2010-talet, där just skolflickor insjuknande i illamående och andningssvårigheter, för att sedan återhämta sig. Talibanerna har beskyllts för att ligga bakom flera av attentaten mot flickskolor i Afghanistan, men inga ordentliga utredningar har kunnat leverera några säkra svar.

Iran president Ebrahim Raisi säger att han har bett landets underrättelse- och inrikesministrar att undersöka fallen. Han har också beskrivit de misstänkta förgiftningarna som ”fiendens konspiration för att skapa rädsla och förtvivlan hos folket”. Foto: Irans presidentstab

Vad händer nu?

Irans högsta ledare, ayatolla Ali Khamenei och president Ebrahim Raisi har krävt att händelserna utreds ordentligt. Men även om en sådan regimkontrollerad utredning kommer fram till något, är det en stor andel av både människor i Iran och utanför landet som inte kommer att tro på svaren. Människorättsaktivister vill därför se en oberoende undersökning. En sådan kan dock bli svår att få till i den stängda diktaturen, som inte brukar vara sugen på att släppa in utländska experter för att reda ut vad de ser som interna angelägenheter. På tisdagen hävdade regimen att man hade gripit flera misstänkta, men inga detaljer om vilka de misstänkta är har presenterats.