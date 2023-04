Därför händer allting samtidigt i Israel och Palestina just nu

Varför är läget så spänt just nu?

Det som verkar ha tänt vredens gnista är ett polisingripande mot al-Aqsamoskén under natten mellan tisdag och onsdag. Många palestinier hade följt Hamas uppmaning att stanna i moskén under natten, av rädsla för att ultraortodoxa judar skulle lyckas med sina avsikter att offra en get vid starten av den judiska högtiden pesach. Israelisk polis stormade moskén med våld, chockgranater och tårgas, och grep flera hundra personer. Polisen besköts i sin tur med fyrverkerier. Insatsen fördömdes efteråt av hela arabvärlden och Hamas svor att ta hämnd. Något man gjorde genom att avfyra ett stort antal raketer från Gazaremsan, vilket Israel besvarade med bombflyg.

Hur kom Libanon och Syrien in i det hela?

Efter raketattackerna från Gaza sköts raketer in mot norra Israel, från libanesiskt territorium. Angreppet är det största sedan det senaste Libanonkriget, 2006. Israel har gett Hamas skulden även för dessa raketer och valde att svara hårdast mot Gaza. Natten till lördag sköts raketer från Syrien mot Golanhöjderna. Israel ser det som israelisk mark, men i omvärldens ögon är den annekterad från just Syrien. Ingen ska ha skadats i dessa attacker, men de ger vid handen att Iran också är med i våldsupptrappningen.

Vad har Iran med Syrien och Golanhöjderna att göra?

Israel för ett lågintensivt krig mot Iran, kan man säga, men utför sina attacker mot iranska mål i Syrien, där Iran är allierad med al-Assad-regimen. Iran stöttar och finansierar också den libanesiska terrororganisationen Hizbollah, som i sin tur har börjat samarbeta med Israels fiende Hamas. Samtliga har som uttalat mål att utplåna staten Israel.

Finns det något hopp om nedtrappning?

När det såg ut att lugna ner sig före påskhelgen skedde två terrorattacker i Israel under samma dag. Ett visst hopp står till att ingen av de två huvudkombattanterna, Israel och Hamas, har intresse av en fullskalig konflikt. På lördagen demonstrerade åter hundratusentals israeler mot sin regering, trots förhöjd terrorrisk. Allt fler demonstranter från den unga israeliska generationen har börjat ifrågasätta Israels ockupation.